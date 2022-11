Home

Rugby: under 17 Lions Amaranto, successo ad Arezzo

Rugby

14 Novembre 2022

Livorno 14 novembre 2022

Brillante e rotondo il successo esterno colto sul campo ‘Carlo Gori’ di Arezzo dei Lions Amaranto under 17 nella giornata di apertura del campionato regionale di categoria.

A tale torneo partecipano le squadre toscane che non si sono guadagnate l’accesso al girone èlite. La formazione labronica allenata dal terzetto composto da Francesco Consani, Alessandro Brondi e Giacomo Brancoli si è imposta in scioltezza contro i locali del Vasari Arezzo Junior 36-0.

Sei le mete siglate, equamente divise nelle due frazioni. I Lions Amaranto under 17, che sono andati vicini all’accesso al girone ‘dei grandi’ ha confermato le proprie indubbie qualità.

Squadra quadrata e lucida. Di fatto, in terra aretina, il successo non è mai parso in discussione. Il bonus-attacco è stato messo in ghiaccio in avvio di ripresa.

Nel primo tempo, a bersaglio, con una meta ciascuno, Gabbriellini, Paradiso e Meini, con Giudici ad arrotondare con due trasformazioni (19-0 all’intervallo). Nella ripresa, mete di Bulleri, ancora di Meini e di Ungarini, condite da una nuova trasformazione di Giudici. Partita ricca di sostanza per un gruppo di atleti in crescita. In questo campionato regionale, i Lions Amaranto possono togliersi importanti soddisfazioni.

I giocatori utilizzati:

Paradiso, Cozzolini, Gabbriellini (cap.), Munafò, Giudici, Meini, Longhi, Contini, Bernardo, Bacci, Vernoia, Giusti, Bani, Manguso, Ungarini, Tecce, Bulleri. In panchina Consani, Parziale e Bianucci. Formazione composta in larga parte da elementi nati nel 2007, al primo anno in under 17. Molti degli elementi nati nel 2006 sono attivi anche nel Polo di Sviluppo Federale.

