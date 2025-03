Home

Rugby, under 18 Lions Amaranto vittoriosi (con bonus) a Fano (Foto)

17 Marzo 2025

Livorno 17 marzo 2025 Rugby, under 18 Lions Amaranto vittoriosi (con bonus) a Fano

Le sei mete e i 36 punti globalmente messi a segno nel cosiddeto ‘derby dei due mari’ si sono registrati nel primo tempo: si è decisa per intero prima dell’intervallo la sfida under 18 giocata nel pomeriggio di questa domenica di metà marzo tra il Fano e la LundaX Lions Amaranto.

I livornesi si sono imposti sulle sponde dell’Adriatico 12-24. Due le mete per i marchigiani – che dunque non hanno ottenuto punti per la propria classifica – e quattro per i ragazzi labronici allenati da Francesco Consani e Omar Tichetti – che dunque hanno ottenuto il massimo, i fatidici cinque punti frutto del successo condito dal bonus-attacco -.

L’incontro in questione si è disputato sul campo ‘Sena Park’ di Fano ed era valido per la settima giornata – ultima di andata – del campionato interregionale ‘2’, il torneo che vede al via le migliori otto squadre del centro Italia (o per meglio dire della maxi-area Toscana – Emilia-Romagna – Marche – Umbria) non impegnate nel torneo èlite di categoria.

Questa la situazione in graduatoria al giro di boa del torneo:

Lyons Piacenza* e Bologna 28 p.; Modena 23; Pesaro 19; LundaX Lions Amaranto Livorno 17; Scandicci 5; Fano* 4; Parma ‘2’** 2. *1 partita in meno; **2 partite in meno. Ottimo l’approccio alla gara dei livornesi, capaci di issarsi, nella parte centrale del primo tempo, sul massimo divario, 5-24. LundaX efficace e pratica in fase offensiva: a bersaglio, con due mete Meini, con una meta ciascuno Contini e Longhi e con due trasformazioni Giudici.

I padroni di casa hanno poi accorciato le distanze: 12-24 la situazione in chisura di prima frazione. Nella ripresa, senza grossi affanni, gli ospiti hanno amministrato il punteggio. Al fischio finale, non sono mancati i festeggiamenti per un successo – il terzo in questa seconda fase della stagione – brillante e meritato.

Rispetto alle prime uscite dell’annata, gli amaranto hanno compiuto notevoli passi in avanti. Domenica prossima i livornesi renderanno visita allo Scandicci.

L’elenco completo dei giocatori labronici a referto al ‘Sena Park’:

Bianucci, Consani N., Contini, Davini, De Chirico, Del Nista, Giudici, Giusti, Gabbriellini, Longhi, Manguso, Massagli, Maltinti, Mariotti, Meini, Munafò, Palmerini, Pavesi, Pellegrini, Santana, Torrini, Vernoia.

