Home

Sport

Rugby

Rugby, uscito il calendario della B: i Lions nel primo turno, l’8/10, sarà a Modena

Rugby

31 Agosto 2023

Rugby, uscito il calendario della B: i Lions nel primo turno, l’8/10, sarà a Modena

Livorno 31 agosto 2023 – Rugby, uscito il calendario della B: i Lions nel primo turno, l’8/10, sarà a Modena

È stato stilato mercoledì il calendario della serie B di rugby.

La LundaX Lions Amaranto, che punta alle posizioni di centro classifica, sarà nuovamente impegnata nel girone 2, quello del centro Italia.

Le fatiche dei livornesi cominceranno l’8 ottobre con una partita molto dura, in trasferta contro quel Modena, terzo classificato nell’ultimo torneo.

Non facile, per gli amaranto, si preannuncia pure l’appuntamento successivo, il primo da giocare tra le mura amiche del ‘Priami’, con il Romagna (15 ottobre), la realtà sinergica che ha il proprio quartier generale a Cesena e che nell’ultima annata ha rimediato una sfortunata retrocessione, con il suo ultimo posto nel girone 2 di A (il raggruppamento del nord-est, livellato verso l’alto, composto in larghissima parte da squadre venete).

Poi, dalla terza alla settima giornata, per Magni e compagni, serie di gare da effettuare con squadre non destinate alla lotta al vertice:

il 22 ottobre trasferta con il Gubbio, il 29 ottobre match interno con il San Benedetto, il 12 novembre trasferta con il Pieve di Cento (ripescato a tavolino), il 19 novembre partita casalinga con Jesi e il 26 novembre trasferta con il CUS Siena.

Impegnativo il segmento conclusivo del girone di andata, nel quale gli amaranto se la vedranno in successione con la temibile neo-promossa Colorno cadetta (il 10 dicembre in trasferta); con il Firenze’31 (il 17 dicembre in casa), con il Formigine (il 14 gennaio in trasferta);contro una delle maggiori candidate alla promozione (il 21 gennaio in casa), il Bologna.

Le partite del girone di ritorno sono previste;

il 28 gennaio (in casa con il Modena), l’11 febbraio (a Cesena), il 18 febbraio (in casa con Gubbio), il 25 febbraio (a San Benedetto); 3 marzo (in casa con il Pieve di Cento), il 17 marzo (a Jesi), il 24 marzo (in casa con il CUS Siena), il 14 aprile (in casa con il Colorno cadetto); 21 aprile (a Firenze), il 28 aprile (in casa con il Formigine) e il 5 maggio (Bologna).

Al termine della regular season, lunga 22 giornate, la prima classificata verrà promossa direttamente, mentre l’ultima, insieme alle ultime degli altri tre gironi, disputerà i play-out (spareggi che sanciranno le tre squadre da retrocedere).

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin