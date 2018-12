Home

Rugby: Zingoni (Etruschi U 14) protagonista nella Toscana, in trionfo al ‘Besio-Massa’

23 dicembre 2018

Dopo una lunga selezione, il terza linea degli Etruschi Livorno under 14, il classe 2005 Cristian Zingoni, è stato chiamato a rappresentare, insieme ad altri 23 atleti suoi coetanei, la squadra della Toscana, capace di trionfare in questo sabato prenatalizio nel prestigioso memorial ‘Besio-Massa’. La Toscana ha chiuso l’evento, svoltosi sul sintetico dello stadio ‘Carlini’ di Genova, con quattro successi su quattro. Il torneo si è snodato con la formula di un classico raggruppamento: le cinque formazioni presenti si sono affrontate l’un l’altra, dando vita ad un vero e proprio girone all’italiana. La Toscana (che ha conquistato il ‘Besio/Massa’ per il terzo anno di fila) ha battuto, in rapida successione, la Lombardia Ovest 19-5, la Liguria 7-0, il Piemonte 12-5 e la Lombardia Est 7-0. Per Zingoni e per tutta la società verde-amaranto degli Etruschi, l’importantissimo risultato colto in terra genovese rappresenta un motivo di vanto e grande orgoglio. Il fantastico risultato ottenuto in Liguria dal tredicenne Cristian è frutto delle sue qualità e del lavoro portato avanti dai tecnici degli Etruschi Francesco Consani e Daniele Campani, capaci di ridare vita ad una formazione (quella appunto verde-amaranto under 14) che nelle ultime annate non era stata allestita per mancanza di numeri. Evidentemente l’opera di reclutamento del club labronico ha portato frutti concreti. Zingoni ha ampiamente dimostrato di meritare le attenzioni dei tecnici regionali, ma più in generale per gli Etruschi under 14 – come dimostrano gli ottimi risultati ottenuti nella prima parte del campionato toscano di categoria, fascia ‘3’ – la stagione è iniziata sotto un’ottima stella.