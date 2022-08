Home

Attualità

Ryanair, “Addio ai voli low-cost fino a 10 euro”. Tariffe verso i 40-50 euro per il caro carburante

Attualità

11 Agosto 2022

Ryanair, “Addio ai voli low-cost fino a 10 euro”. Tariffe verso i 40-50 euro per il caro carburante

11 agosto 2022 – Ryanair, “Addio ai voli low-cost fino a 10 euro”. Tariffe verso i 40-50 euro per il caro carburante

Tariffe viaggi Aerei – Addio alle tariffe superscontate di Ryanair.

Dimentichiamoci I voli a 0,99 o a 9,99 euro. Questi a causa del per il caro energia scoppiato con la guerra in Ucraina e che pesa anche sul settore aereo sono destinati a sparire. Lo dichiara a BBC Michael O’Leary , amministratore delegato del gruppo,

“Il settore delle low cost è influenzato dagli aumenti del petrolio. Non credo che ci saranno più voli a 10 euro. Nel 2021 la tariffa media è stata l’anno scorso di 40 euro, ed è destinata a salire verso i 50 euro pertanto; le tariffe promozionali superscontate, quelle a 1 euro, a 0,99 o anche a 9,99, penso che non si vedranno per un certo numero di anni L’azienda Ryanair comunque continuerà ad avere posti a 19,99 euro, 24,99 e 29,99”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin