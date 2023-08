Home

”S-passo al museo”, a settembre tre giorni di campus al Fattori

4 Agosto 2023

Livorno 4 agosto 2023 – ”S-passo al museo”, a settembre tre giorni di campus al Fattori

Al Museo Civico Giovanni Fattori (via San Jacopo in Acquaviva, 65) si svolgeranno tre giornate di campus per bambini e bambine dall’11 al 13 settembre compreso.

L’iniziativa, promossa da Comune di Livorno in collaborazione con le coop. Itinera Agave e coop.Culture, si inserisce nel programma regionale S-PASSO AL MUSEO coordinato da Regione Toscana, con i partner Unicoop Toscana ed Unicoop Firenze.

L’idea è quella di supportare le famiglie prima dell’avvio dell’anno scolastico attraverso l’attivazione di servizi ludico-didattici presso gli spazi museali.

Il campus, che si rivolge a bambini e bambine dai 6 ai 10 anni; si svolgerà sia nel bellissimo giardino di villa Mimbelli che presso le sale del museo Fattori e degli ex granai. Ogni giorno verranno svolte attività di laboratorio a tema artistico e sarà dato spazio anche al completamento dei compiti scolastici supportati da operatori didattici qualificati.

Le iscrizioni sono da effettuarsi on line https://itinera.link/ campusfat

Pagamento anticipato per bonifico bancario. Iscrizioni entro e non oltre il 4 settembre.

Per maggiori informazioni: segreteria didattica Itinera da lunedì a venerdì 9.00-13.00 tel.0586/894563, mail didattica@itinera.info

