31 Marzo 2023

Sabato 1 aprile la Via Crucis Vivente della parrocchia Santa Caterina

Livorno 31 marzo 2023 –

Domani, sabato 1 aprile, alle ore 21.15 presso la Chiesa di Santa Caterina nel quartiere della Venezia, si terrà per il secondo anno consecutivo la via Crucis vivente. Grazie alla coinvolgente visione di Don Michele Esposto, gli organizzatori sono stati in grado di fare un passo avanti rispetto all’anno precedente e di progettare ulteriori miglioramenti per il futuro al fine di ampliare l’importanza di questa rappresentazione.

Anche quest’anno, come lo scorso anno, varie compagnie teatrali livornesi hanno messo a disposizione i propri attori e attrezzature per collaborare alla rappresentazione.

Il percorso della rappresentazione inizierà dall’ultima cena sugli scali del Refugio, per poi passare in piazza dei Domenicani dove verrà rappresentata la presa di Gesù nell’orto degli ulivi. Successivamente, i protagonisti entreranno nella Chiesa, dove nelle varie cappelle verranno rivissuti i vari momenti della via Crucis, fino ad arrivare alla rappresentazione della resurrezione.

Il cast:

LUCA GATTA: GESU’

PATRIZIA MANTELLINI: MARIA

MASSIMILIANO BARDOCCI, SIMONE MARCIS: LADRONI

GABRIELE NUTERINI: CENTURIONE

CLAUDIO PULIA: SACERDOTE

CLAUDIO PORRI: PILATO

LUCA LONGOBARDI: SIMONE DI CIRENE

SERENA SORRENTNO: VERONICA

FEDERICA BENELLI: MARIA DI MAGDALA

ALESSIO NENCIONI: NICODEMO

IURI GIUSTI: GIUDA

DANIELE GUIDI, PASQUALE GENTILE, MASSIMILIANO GABARDI, LORENZO TACCINI: SOLDATI ROMANI

EDOARDO NUTERINI: GIOVANNI

MARCO PIERONI: SIMON PIETRO

MARIO FIORI, BENITO DI FIORE , ALESSIO NENCIONI, UMBERTO LIGUORI , FEDERICO D’IGNAZIO, ENRICO BOCELLI, ANTONIO FRAU, DANIELE GATTA, FRANCESCO TARANTINO: APOSTOLI

CLAUDIO MASETTI: VOCE FUORI CAMPO GIULIA MARTANO E MIRELLA GIOVANNETTI:PIE DONNE

REGIA: GABRIELE NUTERINI E DON MICHELE ESPOSTO

TECNICO LUCI: AUDIO MAURO FERRI

DIRETTORE DI SCENA: CASSANDRA NUTERINI

CON LA PARTECIPAZIONE DEI BAMBINI DELLA PARROCCHIA NEL RUOLO DEL POPOLO DI DIO

COSTUMI: MIRELLA GIOVANNETTI

MUSICISTI: GAIA MARCIS, ROMINA BOCELLI, CLAUDIO MASETTI

