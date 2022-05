Home

Sabato 14 maggio la coppa Liburna passa da Rosignano

12 Maggio 2022

Rosignano Marittimo (Livorno) 12 maggio 2022

Il prossimo sabato 14 maggio 2022, passerà da Rosignano Marittimo la Coppa Liburna 2022, una corsa di rally che toccherà varie zone della costa toscana.

In piazza San Nicola sarà allestita una zona di “controllo a timbro” e per questo motivo, dalle ore 16.30 alle ore 18.30 sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata sul lato sud della piazza, per consentire alle auto l’effettuazione delle operazioni di controllo.

