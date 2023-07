Home

Cronaca

Sabato 22 luglio a Livorno è Notte Bianca dello Sport: il programma aggiornato

Cronaca

21 Luglio 2023

Sabato 22 luglio a Livorno è Notte Bianca dello Sport: il programma aggiornato

Livorno 21 luglio 2023 – Sabato 22 luglio a Livorno è Notte Bianca dello Sport: il programma aggiornato

Sabato 22 luglio, dalle 18.00 alle 02.00, la città di Livorno celebra lo sport in ogni sua forma con La notte bianca dello sport. A organizzare l’evento per conto del Comune di Livorno è la Fondazione Lem, il soggetto comunale che si occupa di grandi eventi di taglio turistico, in collaborazione con il Comitato provinciale del Coni che ha coinvolto tutte le Federazioni sportive presenti a Livorno. La Notte Bianca dello Sport ha ottenuto anche il patrocinio del Ministero dello Sport.

Partita da un’idea del sindaco Luca Salvetti che ha anche la delega allo sport, la Notte Bianca diventa realtà proprio a Livorno, città dello sport per eccellenza, divenuta tale grazie a campioni che si sono distinti in molteplici discipline: dal calcio alla scherma, dall’atletica al rugby, dal basket alle arti marziali e a tante altre. Per questo la manifestazione vedrà anche il coinvolgimento di molti sportivi livornesi di ieri e di oggi, a disposizione di bambine e bambini che decideranno cimentarsi nelle varie discipline.

Programma per orario, location, attività e federazione

18:00 – 00:00 Via Allende Simulazioni di cronometraggio: atletica leggera, ciclismo e rally CRONOMETRISTI (FICR)

18:00 – 00:00 Gazebo davanti gradinata stadio Partite di dama aperte a tutti DAMA (FID)

18:00 – 00:00 Piscina Camalich Barca a vela al simulatore e materiale velico a terra: prove gratuite e aperte a tutti VELA (FIV)

18:00 – 00:30 Stadio del rugby Carlo Montano Prove di battuta gratuite e aperte a tutti (all’interno di un gonfiabile) BASEBALL E SOFTBALL (FIBS)

18:00 – 00:30 Stadio Amando Picchi Gonfiabili per bambini e Info point sulle donazioni di sangue” CENTRO SPORTIVO ITALIANO (CSI)

18:00 – 00:30 Via dei Pensieri (lato ippodromo) Esibizioni e dimostrazioni di bike trial, danza, ginnastica artistica, pallavolo, pattinaggio e pugilato UISP

18:00 – 19:00 PalaCosmelli Partite di bocce in carrozzina UISP

18:00 – 19:15 Pischina Camalich Dimostrazione di aquathlon (nuoto e corsa) TRIATHLON (FITRI)

18:00 – 20:00 Via dei Pensieri (lato ippodromo) Esercizi isometrici: prove gratuite e aperte a tutti MSP

18:00 – 20:00 Tra gradinata e curva Nord stadio Esibizioni di pesistica olimpica PESISTICA (FIPE)

18:00 – 20:00 PalaMacchia Dimostrazioni tecniche di tiro con le varie tipologie di arco TIRO CON L’ARCO (FITARCO)

18:30 – 00:00 Gazebo davanti gradinata stadio Partite di scacchi aperte a tutti SCACCHI (FSI)

18:30 – 22:30 Sotto la curva Nord dello stadio Esibizioni sul remoergometro delle sezioni nautiche di Livorno CANOTTAGGIO (FIC)

Per 18:30 – 22:30 Atleti Sporting Club Esibizioni con maestri dei circoli livornesi e lezioni gratuite bambini e bambine TENNIS E PADEL (FITP)

18:30 – 23:30 PalaScherma Sciabola e fioretto: esibizioni dei campioni livornesi e lezioni gratuite per bambini/e SCHERMA (FIS)

19:00 – 00:00 Tra gradinata e curva Nord stadio Lezioni di braccio di ferro gratuite e aperte a tutti BRACCIO DI FERRO (SBFI)

19:00 – 19:30 Incrocio via dei Pensieri e via Allende Pilates: dimostrazione gratuita e aperta a tutti ACSI

19:00 – 20:00 PalaMacchia Primo spettacolo di ginnastica artistica e ritmica GINNASTICA (FGI)

19:00 – 20:00 Via Allende Dimostrazioni di kickboxing per bambini e bambine KICKBOXING (FEDERKOMBAT)

19:00 – 20:00 Ippodromo Federico Caprilli Passeggiate con i pony CENTRO SPORTIVO ITALIANO (CSI) – IN TANDEM CON LA FISE (EQUITAZIONE)

19:00 – 21:00 Parcheggio via Allende Percorso gimkana gratuito per bambini e bambine CICLISMO (FCI)

19:00 – 21:00 Via dei Pensieri (lato ippodromo) Judo, ju jitsu e karate: dimostrazioni e lezioni gratuite aperte a tutti CSEN

19:00 – 21:00 Via dei Pensieri (lato ippodromo) Karate: esibizioni e lezioni gratuite aperte a tutti JUDO – LOTTA – KARATE – ARTI MARZIALI (FIJLKAM)

19:00 – 21:00 PalaCosmelli “Partite di basket in carrozzina STRABILIANTI

19:00 – 22:00 Parcheggio via Allende Esibizioni delle scuole di danza livornesi DANZA SPORTIVA (FIDS)

19:00 – 22:00 Stadio del rugby Carlo Montano Dimostrazioni di tag rugby (senza contatto) RUGBY (FIR)

19:30 – 20:15 Campo scuola Renato Martelli Gara di lancio del martello ATLETICA LEGGERA (FIDAL)

19:00 – 23:00 Stadio Amando Picchi Esibizioni di marcia, salto con l’asta e velocità ATLETICA LEGGERA (FIDAL)

19:00 – 23:00 Sotto la curva Nord dello stadio Simulazioni regate al pagaiergometro gratuite e aperte a tutti – Esposizione canoe da gara CANOA (FICK)

19:00 – 23:00 Parcheggio via Allende Giochi di strada per bambini e attività con paracadute GIOCHI E SPORT TRADIZIONALI (FIGEST)

19:00 – 23:00 Sotto la curva Sud dello stadio Raduno di spinning aperto a tutti con donazioni alle Cure palliative di Livorno SPINNING

19:00 – 23:00 Atleti Sporting Club Padel: partite al simulatore TENNIS E PADEL (FITP)

19:00 – 23:00 Gazebo davanti gradinata stadio Partite e lezioni di tennis tavolo gratuite aperte a tutti TENNIS TAVOLO (FITET)

19:30 – 20:00 Incrocio via dei Pensieri e Allende Ginnastica posturale: dimostrazione gratuita e aperta a tutti ACSI

19:30 – 20:15 Piscina Camalich Staffetta di nuoto paralimpico STRABILIANTI

19:30 – 20:15 Piscina Camalich Staffette di nuoto NUOTO E PALLANUOTO (FIN)

19:30 – 21:30 Stadio Amando Picchi Partite di calcio integrato CALCIO (FIGC)

19:30 – 22:00 Via dei Pensieri (lato ippodromo) Massaggi ayurvedici, pilates e yoga: trattamenti di prova gratuiti EDUCAZIONE ALLO SPORT (OPES)

19:30 – 22:00 Via dei Pensieri (lato ippodromo) Pratiche olistiche EDUCAZIONE ALLO SPORT (OPES)

19:30 – 22:30 Parcheggio campo scuola Martelli Esibizioni di pugilato PUGILATO (FPI)

19:30 – 22:30 Stadio del rugby Carlo Montano Sfide ai calci piazzati – Postazione per una foto-ricordo di un’alzata in touche RUGBY (FIR)

19:30 – 23:30 Via dei Pensieri (lato ippodromo) Ju jitsu e karate: lezioni gratuite e aperte a tutti MSP

20:00 – 00:00 Via dei Pensieri (lato ippodromo) Animazione e giochi per bambini e bambine MSP

20:00 – 00:30 PalaMacchia Lezioni di tiro con l’arco gratuite e aperte a tutti TIRO CON L’ARCO (FITARCO)

20:00 – 21:00 Incrocio via dei Pensieri e Allende Esibizioni di danza classica ACSI

20:00 – 21:00 Via Allende Dimostrazioni di kickboxing per adulti KICKBOXING (FEDERKOMBAT)

20:00 – 21:00 Tra gradinata e curva Nord dello stadio Esibizioni di pesistica paralimpica PESISTICA (FIPE)

20:00 – 22:00 Ippodromo Federico Caprilli Battesimo della sella per bambini CENTRO SPORTIVO ITALIANO (CSI) – IN TANDEM CON FISE

20:00 – 22:00 Via dei Pensieri (lato ippodromo) Scuola di circo CSEN

20:00 – 22:00 Via dei Pensieri (lato ippodromo) Fitness special mix: esibizioni e lezioni gratuite aperte a tutti EDUCAZIONE ALLO SPORT (OPES)

20:00 – 22:00 Via dei Pensieri (lato ippodromo) Lotta: esibizioni e lezioni gratuite aperte a tutti JUDO – LOTTA – KARATE – ARTI MARZIALI (FIJLKAM)

20:30 – 21:30 Stadio Amando Picchi Partite di calcio tra bambini classe 2015 CALCIO (FIGC)

20:30 – 21:30 Via dei Pensieri (lato ippodromo) Condizionamento fisico e funzionale per sport da combattimento EDUCAZIONE ALLO SPORT (OPES)

20:30 – 21:30 Piscina Camalich Nuoto sincronizzato NUOTO E PALLANUOTO (FIN)

21:00 – 00:00 PalaCosmelli Partite di pallavolo PALLAVOLO (FIPAV)

21:00 – 00:00 Tra gradinata e curva Nord dello stadio Esibizioni di pesistica giovanile PESISTICA (FIPE)

21:00 – 21:00 Via dei Pensieri (lato ippodromo) Tennis: dimostrazioni e lezioni gratuite per bambini e bambine CSEN

21:00 – 21:30 Incrocio via dei Pensieri e Allende Yoga: dimostrazione gratuita e aperta a tutti ACSI

21:00 – 22:00 Tra gradinata e curva Nord dello stadio Esibizioni di braccio di ferro con atleti professionisti BRACCIO DI FERRO (SBFI)

21:00 – 22:00 Via Allende Dimostrazioni di shoot boxe KICKBOXING (FEDERKOMBAT)

21:00 – 22:30 Via dei Pensieri (lato ippodromo) Percorso di ginnastica acrobatica CSEN

21:00 – 23:00 Parcheggio via Allende Percorso gimkana gratuito per adulti CICLISMO (FCI)

21:30 – 22.30 Via dei Pensieri (lato ippodromo) Karate tradizionale e difesa personale: esibizioni e lezioni gratuite

EDUCAZIONE ALLO SPORT (OPES)

21:30 – 22.30 PalaMacchia Secondo spettacolo di ginnastica artistica e ritmica GINNASTICA (FGI)

21:30 – 22:00 Incrocio via dei Pensieri via Allende Ginnastica posturale: dimostrazione gratuita e aperta a tutti ACSI

21:30 – 22:30 Stadio Amando Picchi Partite di calcio tra bambini classe 2014 CALCIO (FIGC)

21:30 – 23:30 Piscina Camalich Gare con il sup, gare con l’optimist e dimostrazioni di raddrizzamento della barca VELA (FIV)

21:45 – 23:45 Piscina Camalich Partite di pallanuoto NUOTO E PALLANUOTO (FIN)

22:00 – 00:00 Ippodromo Federico Caprilli Passeggiate con i pony CENTRO SPORTIVO ITALIANO (CSI) – IN TANDEM CON LA FISE (EQUITAZIONE)

22:00 – 00:00 Via dei Pensieri (lato ippodromo) Aikido, kendo e sogobudo: esibizioni e lezioni gratuite aperte a tutti EDUCAZIONE ALLO SPORT (OPES)

22:00 – 23.30 Parcheggio via Allende Intrattenimento con varie specialità di danza sportiva DANZA SPORTIVA (FIDS)

22:00 – 23:00 Via Allende Dimostrazioni di mma per adulti KICKBOXING (FEDERKOMBAT)

22:30 – 23:30 Stadio Amando Picchi Partite di calcio tra bambini classe 2013 CALCIO (FIGC)

23:00 – 00:00 Via Allende Combattimenti di kickboxing, shoot boxe e mma (allenamenti) KICKBOXING (FEDERKOMBAT)

23:30 – 00:30 Stadio Amando Picchi Partite di calcio tra bambini classe 2012 CALCIO (FIGC)

ESPOSIZIONI ED ATTIVITA’

Gazebo davanti alla gradinata dello stadio Info point Veterani dello sport, Distribuzione gratuita delle riviste L’Almanacco dello sport e L’Almanacco notizie” VETERANI DELLO SPORT ALMANACCO DELLO SPORT AZZURRI D’ITALIA

Gazebo davanti alla gradinata dello stadio Mostra fotografica “La lunga strada per il tetto del mondo” a cura di Ilaria Cariello PANATHLON LIVORNO

Gazebo davanti alla gradinata dello stadio Interviste agli atleti di ieri e di oggi PATTINAGGIO (FISR)

Gazebo davanti alla gradinata dello stadio Esposizione di monete e francobolli dedicati al mondo dello sport CIRCOLO FILATELICO NUMISMATICO

Gazebo davanti alla gradinata dello stadio Diffusione e promozione dello sport paralimpico COMITATO ITALIANO PARALIMPICO (CIP)

Gazebo in via Allende Info point sui progetti del Comune legati al mondo dello sport COMUNE DI LIVORNO

Gazebo davanti alla gradinata dello stadio Promozione dell’attività di trail running (corsa nella natura) Info point sul primo soccorso con efibrillatore ASC CONFCOMMERCIO

Gazebo davanti alla gradinata dello stadio Esposizione di materiale storico dei medagliati STELLE E PALME AL MERITO SPORTIVO (ASMES)

Gazebo davanti alla gradinata dello stadio Promozione dello sport paralimpico Info point sull’evento “Strabilianti 2023″ STRABILIANTI

Gazebo davanti alla gradinata dello stadio Punto di ascolto sulla medicina dello sport MEDICINA DELLO SPORT (FMSI)

Tra la gradinata e la curva Sud dello stadio Esposizione di auto e moto da corsa MOTOCICLISMO (FMI)

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin