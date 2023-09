Home

Sabato 23 settembre esordio stagionale per Livorno Rugby e Lions

21 Settembre 2023

Livorno 21 settembre 2023 – Sabato 23 settembre esordio stagionale per Livorno Rugby e Lions

Esordio stagionale, nel pomeriggio di questo sabato 24 settembre, per le formazioni seniores e under 14 dell’Unicusano Livorno Rugby e della LundaX Lions Amaranto.

La squadra senior dell’Unicusano sarà impegnata in amichevole alle 18:00 al ‘Lodigiani’ di Firenze contro l’UR Firenze; le due formazioni toscane si ritroveranno poi di fronte nel girone 3 di serie A, al via il prossimo 8 ottobre.

Allenamento congiunto, al ‘Carlo Androne’ di Recco, alle 17. 00 tra i padroni di casa della Pro Recco e Lions Amaranto, due formazioni che poi giocheranno, sempre dall’8 ottobre, il campionato di B; i biancocelesti liguri giocheranno nel girone 1, gli amaranto labronici nel girone 2.

Nella giornata di apertura della fase preliminare del campionato regionale under 14, la LundaX Lions Amaranto ospiteranno, alle 16:30 sul ‘Priami’ di via Marx a Stagno, i pari età del Firenze’31 ‘2’, mentre l’Unicusano Livorno Rugby riceverà la visita, alle 17:00, sul ‘Maneo’ di via Settembrini, dei coetanei del Vasari Arezzo.

L’unica realtà livornese impegnata nella giornata di domenica 25 sarà quella della LundaX Lions Amaranto under 16, di scena, alle 11:30, nel primo turno della fase eliminatoria, sul terreno del Florentia.

