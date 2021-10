Home

Rubriche

Animali

Sabato 23, un pomeriggio di gioco con i cani del canile comunale alla Rotonda di Ardenza

Animali

22 Ottobre 2021

Sabato 23, un pomeriggio di gioco con i cani del canile comunale alla Rotonda di Ardenza

“La Cuccia nel bosco si affaccia sul mare”

un pomeriggio di gioco con i cani del canile comunale alla Rotonda di Ardenza

Sabato 23 ottobre a partire dalle ore 15

Livorno, 22 ottobre 2021

“La Cuccia nel Bosco si affaccia sul mare”. È questo il titolo dell’iniziativa – organizzata dalla cooperativa Il Melograno, che attualmente ha la gestione del canile comunale, insieme all’Ufficio Tutela Animale del Comune di Livorno e con il patrocinio dell’Ordine dei Veterinari – che sabato 23 ottobre approderà alla Rotonda Ciampi (Rotonda di Ardenza).

A partire dalle ore 15, infatti, alcuni cani, ospitati presso il canile La Cuccia nel Bosco, saranno accompagnati proprio alla Rotonda per una dimostrazione del lavoro svolto quotidianamente dagli operatori che gestiscono la struttura. Saranno presenti anche alcune famiglie che hanno già adottato o preso in affidamento i loro amici affidandosi al canile, a testimonianza di quanto sia bello e importante dare una famiglia a questi animali che sono stati un po’ più sfortunati di altri.

Nel corso della manifestazione verranno anche date, a tutti gli interessati, informazioni in merito alla procedura da seguire per le adozioni e per l’iscrizione all’anagrafe canina dei nostri amici a 4 zappe; non solo cani ma anche gatti.

Questo il programma dell’iniziativa:

ore 15.00 – Benvenuto e saluto dei cani adottati presso il canile.

ore 15:15 – Presentazione dell’iniziativa io….Mici….ppo (campagna di sensibilizzazione alla microchippatura dei gatti di proprietà)

ore 15.30/17.00 – giochi con i cani.

ore 17.30 – saluti finali con distribuzione di gadget ai partecipanti.

Per informazioni:

telefono 366 1989783

email animali@comune.livorno.it