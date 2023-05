Home

Sabato 6 maggio al PalaBastia di Livorno c’è Giocagin, lo spettacolo del divertimento in movimento per tutte le età

5 Maggio 2023

Livorno 5 maggio 2023 – Sabato 6 maggio al PalaBastia di Livorno c’è Giocagin, lo spettacolo del divertimento in movimento per tutte le età

Circa 250 atleti attesi per 21 esibizioni di tante discipline diverse. Così il Comitato UISP delle Terre Etrusco-Labroniche fa la sua parte per la 35^ edizione della manifestazione nazionale che coinvolge quasi 40 città in Italia

Dal pattinaggio ai balli di gruppo, dalle bocce paralimpiche agli anelli, passando per la ginnastica dolce. Sarà un’edizione del Giocagin per tutti, quella che andrà in scena sabato 6 maggio 2023 all’interno del PalaBastia.

Dopo il successo dell’evento realizzato una settimana prima a Rosignano Solvay, Livorno raddoppia e amplia il ventaglio delle discipline in pista, così da rappresentare tutta la forza che il divertimento in movimento targato Uisp Terre Etrusco-Labroniche sa mettere in campo.

La 35^ edizione della manifestazione nazionale Uisp, quella che segue il Vivicittà nel trittico dei grandi eventi nazionali, coinvolge quest’anno quasi 40 città in tutta Italia, mettendo ancora una volta al centro la promozione dei valori dello sport, del divertimento, dei sani stili di vita e dell’inclusione dal nord al sud del Paese.

Lo slogan di quest’anno è “Il gioco prende forma”.

Un modo se vogliamo, per capire come si evolve la pratica sportiva nella sua veste ludica abbracciando più generazioni. Sì perché al Giocagin partecipano sportivi e sportive di tutte le età, realizzando un excursus temporale che dà il senso di quanto sia importante lo sport di base come leva di condivisione e benessere per tutte le fasce della popolazione.

“Livorno si conferma sempre di più città dello sport per professionisti e non, per grandi e piccini”. afferma il sindaco Luca Salvetti.

“Lo sport è per tutti e non sempre deve essere competitivo, ma può trasformarsi in puro divertimento vivendo direttamente o osservando le tante discipline che vanno dalla ginnastica, al pattinaggio, alla danza, alle discipline orientali.

La giornata di sabato prossimo 6 maggio vedrà al complesso La Bastia 250 tra atleti e atlete che si alterneranno in 21 esibizioni a cui tutti potranno assistere. Sarà il trionfo dello sport come condivisione di gioie e dolori, di fatica e allegria, di benessere mentale e fisico”.

“È bello e importante percepire questa voglia di fare attività fisica da parte degli sportivi comuni, non competitivi e non professionisti – dichiara il presidente del Comitato Uisp Terre Etrusco-Labroniche Daniele Bartolozzi -.

Ne abbiamo avuto conferma anche a Rosignano dai partecipanti e dal pubblico: il Giocagin mette al centro una richiesta che arriva dai cittadini, che sono i nostri vicini di casa o amici, come i nostri nipoti o i nostri nonni: la necessità di fare sport in modo genuino, sano e privo di competizione; l’esibizione per il piacere di fare qualcosa e di farlo in compagnia, a tutte le età. In questo, Livorno ci è maestra, poiché ogni giorno vediamo sul nostro lungomare o nei parchi cittadini e cittadine che fanno pratica sportiva per puro benessere o come momento di aggregazione.

Lo sport deve essere vissuto anche in questo modo, senza la necessità di raggiungere un risultato. Bisogna mettere al centro dell’attenzione questo mondo dello sport di base, che va avanti nonostante le difficoltà e che ha bisogno di essere sempre più incentivato”.

Sono circa 250 gli sportivi e le sportive attesi sabato 6 maggio al PalaBastia, dove sono previste ben 21 esibizioni nell’arco di un evento che scatterà alle 15 per concludersi intono alle 19.

Tra i protagonisti, sarà ospite da Pisa la società Cresco che presenterà un pregevole collettivo distintosi per il primo posto conquistato al XXV° Trofeo Uisp Marilene Ventre: porterà in scena l’esibizione intitolata “Il bambino e il mare” che affronta il tema dell’inquinamento marino.

Altri graditi ospiti della giornata saranno i ragazzi disabili del gruppo Eppy Wueels di boccia paralimpica che si esibiranno in una simulazione di partita di bocce. A fare il tifo per loro ci saranno anche altri ragazzi disabili che praticano il nuoto. E poi, a caratterizzare il Giocagin edizione labronica ci saranno gli immancabili balli di gruppo, le performance di pattinaggio e il “mitico” Vittorio Valvo noto come “Il signore degli anelli”.

Presente anche quest’anno da Prato il gruppo A.F.A. che porterà in scena la ginnastica dolce, intervallata a tutte le altre attività che animeranno l’intero pomeriggio.

L’ingresso per il pubblico è pari a 6 euro il giorno stesso dell’evento, mentre in prevendita il costo è di 5 euro (per info scrivere a livorno.etruscolabroniche@uisp.it). L’ingresso è gratuito, invece, per i bambini sotto i 12 anni di età.

Ecco l’elenco delle società che parteciperanno: Cresco, La Cigna Gymnasium, Ginnastica Toscana, Circolo Arci La Rosa, La Stella, Uisp Livorno Balli di gruppo, Eppy Wueels.

