19 Agosto 2023

Sabato e domenica di musica e divertimento alla discoteca Calafuria: Love Generation e Disco Fresco, le due feste che ti faranno ballare e sognare!

Se sei alla ricerca di divertimento e musica, non perderti le due serate imperdibili che ti aspettano alla discoteca Calafuria a Livorno!

Sabato 19 agosto 2023, preparati a ballare e cantare con le hit degli anni 2000 che hanno fatto la storia della dance music.

Il party si chiama Love Generation e il tema è “Everytime We Touch” di Cascada, una canzone che ti farà battere il cuore a mille.

Sul palco ci sarà il dj @fedessh con la voce di Brandon, che ti faranno vivere un’esperienza unica. Acquista subito la tua prevendita a 20 € con due drink inclusi e non rimanere fuori da questa festa!

Domenica 20 agosto 2023, invece, lasciati trasportare dalle buone vibrazioni e dalla musica per fare l’amore di Disco Fresco, l’evento organizzato da @deeplovefactory.

A partire dalle 22, potrai ascoltare i migliori dj della scena deep house e chill out, che ti faranno rilassare e sognare in una notte magica.

Le prevendite sono disponibili su DICE.FM,. Affrettati a prenotare il tuo posto e vieni a scoprire il lato più fresco della discoteca Calafuria!

Non perdere queste due occasioni di divertimento e musica, ti aspettiamo alla discoteca Calafuria a Livorno, in via del Littorale 248.

Per maggiori informazioni, contatta il numero 3932101052. Calafuria ti aspetta