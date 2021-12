Home

Sabato e domenica l’art e nuove tecnologie applicate alla cultura al Museo della città di Livorno

8 Dicembre 2021

Eventi al Museo della Città per il week end

Appuntamenti da non perdere anche questo fine settimana al Museo della città in occasione della mostra “Magazzini generali. Le collezioni livornesi dai depositi al museo” ideata da coop.Itinera in collaborazione con il Comune di Livorno.

Sabato 11 dicembre ore 17.00 XVII giornata del contemporaneo: visita guidata alla collezione permanente ed alla Mostra

Livorno 8 dicembre 2021

Sabato 11 dicembre torna la Giornata del Contemporaneo. La grande manifestazione promossa da AMACI – Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani –, che da diciassette anni coinvolge musei, fondazioni, istituzioni pubbliche e private, gallerie, studi e spazi d’artista per raccontare la vitalità dell’arte contemporanea nel nostro Paese. In occasione dell’evento sarà organizzata una visita guidata speciale che toccherà sia la sezione di arte contemporanea all’interno della mostra Magazzini Generali, sia la collezione permanente di arte contemporanea del Museo della Città. Ci si soffermerà principalmente su quegli artisti che nel corso della loro carriera si sono dedicati alle arti performative.

Si prevede quindi solo il costo di ingresso al museo

Visita guidata gratuita

ore 18.00 L’ARTE DIGITALE – LE NUOVE FRONTIERE DELLA PRODUZIONE E CONSUMO CULTURALE TRA ATOMI E BYTE

incontro con Fabio Viola

Oggi larga parte delle espressioni artistiche della contemporaneità transitano attraverso byte più che atomi. Arti che nascono nel solco di una cultura di tanti per tanti in cui cambiano i meccanismi di produzione, circuitazione e consumo. Da Tik Tok ai videogames è un fiorire di immagini interattive in diretto superamento delle storicizzate forme di immagini statiche ed immagini in movimento; come cambiano le istituzioni culturali per trasformare lo spettatore in spettattore e finanche spettautore? Fabio Viola, docente universitario ed autore di saggi e designer di videogiochi affronterà questi interessanti ed attuali temi. Viola ha lavorato per aziende internazionali come Electronic Arts Mobile e Vivendi Games su titoli iconici come Fifa, The Sims, Harry Potter. Considerato uno dei più influenti gamification designer al mondo, ha fondato il collettivo internazionale Tuo Museo specializzato nell’intersezione tra patrimonio culturale e media interattivi. Tra i suoi progetti Father and Son per il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, The Medici’s Game per Palazzo Pitti, Past for Future per il Marta di Taranto e A Life in Music per il Teatro Regio di Parma.

Si prevede solo il costo di ingresso al museo.

Domenica 12 dicembre ore 17.00

Visita guidata generale della mostra “Magazzini generali”

Costo ingresso museo + 2 euro visita guidata

Prenotazione consigliata a tutte gli eventi, posti limitati.

Per informazioni segreteria museo della città tel: 0586-824551 e-mail: prenotazionigruppi@itinera.info

