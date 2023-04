Home

14 Aprile 2023

Livorno 14 aprile 2023 – Sabato in Blue con Gershwin al Museo di Storia Naturale

Sabato 15 aprile, alle ore 17, al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo (Via Roma, 234 Livorno) penultimo appuntamento della rassegna Per Piano, con il concerto “Un sabato in Blue”, dedicato al musicista e compositore George Gershwin.

Giuseppe Bruno, pianista affermato, direttore d’orchestra e compositore e la Exclusive Saxophone Quartet proporranno alcune famose opere tra le quali la celeberrima e avvincente Rapsodia in Blue, Tre preludi e Concerto in fa.

Lo stesso Bruno ha firmato l’arrangiamento dei brani per questo funambolico Ensemble e sarà accompagnato da Valentina Renesto (sassofono soprano), Olga Costa (sassofono contralto), Francesca Simonelli (sassofono tenore), Stefano Angeloni (sassofono baritono).

La rassegna, la cui direzione artistica è affidata al M° Carlo Polese, è promossa dall’associazione LivornoClassica con il patrocinio della Provincia.

Per info su costi e prenotazione (obbligatoria): tel. 0586.266711-734, con orario lunedì-sabato ore 9–13, martedì, giovedì e sabato anche ore 15-18.

Oppure scrivere a: segreterie.museo@provincia.livorno.it. Le prenotazioni richieste per mail saranno accolte entro e non oltre le ore 12 del venerdì precedente al concerto.

Per informazioni sui concerti scrivere a: info@livornoclassica.it.

