28 Luglio 2024

Livorno 28 luglio 2024 – Sabato nero a Livorno e provincia: incidenti, accoltellamento e un decesso

Cade dallo scooter 18enne ricoverata in codice rosso

Montenero – Una 18enne è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso intorno alle ore 05.40 di sabato 27 luglio, dopo aver perso il controllo del suo scooter e cadendo è caduta rovinosamente a terra. I residenti hanno chiamato i soccorsi vedendo la giovane distesa sull’asfalto. Stabilizzata dai volontari dell’SVS e dal medico del 118, è stata trasferita al pronto soccorso dove era stata allertata la shock room.

53enne investita sulle strisce pedonali a San Marco

Una donna di 53 anni è stata investita da un’auto intorno alle 20 sabato 27 luglio, in piazza San Marco mentre attraversava la strada con i suoi due cani. Alcuni passanti hanno subito contattato il 112, che ha inviato sul posto un’ambulanza della Misericordia di Livorno e un’automedica. I soccorritori hanno prestato le prime cure alla donna, che ha riportato un trauma cranico, e l’hanno trasportata in ospedale. I due cani sono stati portati in una clinica veterinaria per accertamenti. La polizia municipale è intervenuta per effettuare i rilievi del caso.

30enne accoltellato in piazza della Repubblica

Momenti di forte tensione si sono verificati in piazza della Repubblica, all’angolo con via della Pina d’Oro, dove un 30enne di origine egiziana è stato accoltellato al termine di una lite intorno alle 17.20 di oggi, sabato 27 luglio. Da quanto emerso, l’uomo ha avuto una violenta discussione con un conoscente davanti a un minimarket della zona.

La situazione è rapidamente degenerata, con il 30enne che è stato colpito da una coltellata all’addome. I volontari della Misericordia di Livorno e un’automedica sono intervenuti sul posto, fornendo le prime cure all’uomo, che è stato poi trasportato in pronto soccorso in codice rosso.

Fortunatamente, le sue condizioni non sono gravi. Nel frattempo, l’aggressore è riuscito a dileguarsi prima dell’arrivo dell’ambulanza.

Scontro auto moto a Cecina

Incidente in via Montanara a Cecina: uno scontro tra un’auto e una moto si è verificato oggi, lasciando il motociclista apparentemente illeso. Nonostante ciò, è stato trasportato al pronto soccorso per accertamenti. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire.

Donoratico, 60enne trovato morto in auto

Tragedia a Donoratico ieri mattina intorno alle 11:30 un uomo 60ennei, G.V. è stato trovato morto all’interno della sua auto, presumibilmente a causa di un malore.

Alcuni passanti, notando che l’uomo all’interno del veicolo non dava segni di vita, hanno chiamato i soccorsi. I carabinieri sono stati i primi ad arrivare sul posto e hanno rotto il finestrino dell’auto, parcheggiata davanti alla sede del Monte dei Paschi di Siena, per estrarre l’uomo.

I volontari della Croce Rossa di Donoratico e della Pubblica Assistenza di Cecina, insieme al medico del 118, hanno tentato di rianimarlo, ma purtroppo hanno dovuto constatarne il decesso.

