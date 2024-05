Home

Sabato raccolta firme per gli amici a quattro zampe da consegnare al sindaco. Riabilitare i cani maltrattati e assicurare loro una famiglia

30 Maggio 2024

30 Maggio 2024

Sabato raccolta firme per gli amici a quattro zampe da consegnare al sindaco. Riabilitare i cani maltrattati e assicurare loro una famiglia

Livorno 30 maggio 2024 – Sabato raccolta firme per gli amici a quattro zampe da consegnare al sindaco. Riabilitare i cani maltrattati e assicurare loro una famiglia

Una raccolta firme per i Cani di Livorno da presentare al sindaco

Questo fine settimana, i cittadini che hanno a cuore il benessere degli amici a quattro zampe hanno l’opportunità di fare la differenza nella vita di molti cani che hanno conosciuto la sofferenza anziché l’amore.

Le associazioni del terzo settore A.L.C.A. (Associazione Liberi Cittadini Animalisti) e ATA-PC LI promuovono una raccolta firme

L’obiettivo? Assicurare che ogni cane ospitato nel canile pubblico di Livorno, specialmente quelli che hanno subito maltrattamenti o abbandoni, possa trovare la strada verso una riabilitazione amorevole e, infine, una famiglia per sempre.

Quando e Dove? La raccolta firme si terrà sabato 1 giugno 2024, a partire dalle 9:30, e domenica 2 giugno nella mattinata. Il luogo dell’incontro è La Baracchina Bianca, situata nella pittoresca Piazza S. Jacopo in Acquaviva.

Le due presidenti delle associazioni dichiarano:

“E’ un Richiamo all’Azione. Ogni firma conta. Ogni firma è una voce che si alza per dire: “Anche questi cani meritano amore e cura”. Con un semplice gesto, puoi chiedere al sindaco di Livorno di garantire che questi cani non siano dimenticati.

Questo weekend, prenditi un momento per essere la speranza di questi fedeli amici a quattro zampe. La tua firma può essere il primo passo verso una vita migliore per loro. Non è solo una firma; è una promessa di umanità, di compassione, di un futuro più luminoso.

Firma per loro, Firma per Livorno, Firma per l’amore che ogni cane merita”.