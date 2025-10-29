Home

Provincia

Rosignano

Castiglioncello

Sabbia e detriti da mareggiate, operai al lavoro a Rosignano

Castiglioncello

29 Ottobre 2025

Sabbia e detriti da mareggiate, operai al lavoro a Rosignano

Rosignano Marittimo (Livorno) 29 ottobre 2025 Sabbia e detriti da mareggiate, operai al lavoro a Rosignano

Il maltempo che ha imperversato negli ultimi giorni, con forti mareggiate e venti da ovest-sud-ovest e in alcuni momenti da ovest, ha provocato disagi su un tratto della passeggiata a mare in zona Caletta, in particolare nel tratto fra i Bagni Graziella e i Bagni Tirreno. Le ondate hanno trasportato sabbia, ghiaia e detriti, che hanno invaso il marciapiede del lungomare. L’acqua ha lasciato il segno, in alcuni punti, fino a cinquanta centimetri di altezza. Sono state danneggiate anche alcune parti in cemento.

Nella giornata di oggi, primo giorno durante il quale il meteo si è mostrato clemente, gli operai del Comune hanno raggiunto il lungomare (che è rimasto sempre aperto) per cercare di riportare la situazione alla normalità. Sul posto si è recato anche l’assessore Roberto Repeti. Il personale comunale ha quindi cominciato, con l’ausilio di una piccola ruspa e di altre attrezzature, a liberare dalla sabbia e dai detriti la parte di passaggio dei pedoni anche per renderla completamente agibile specialmente per le persone che hanno problemi di deambulazione. Il lavoro di ripulitura si protrarrà per alcuni giorni. Una volta concluso questo primo step, interverrà il personale della REA che provvederà a spazzare il lungomare.