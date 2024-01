Home

Cronaca

Sacchi di carbone per la Giunta Comunale, la protesta di Befana dei comitati A.S.L

Cronaca

6 Gennaio 2024

Sacchi di carbone per la Giunta Comunale, la protesta di Befana dei comitati A.S.L

Livorno 6 gennaio 2024 – Sacchi di carbone per la Giunta Comunale, la protesta di Befana dei comitati A.S.L

Questa mattina, sei gennaio, i Comitati di Lotta Ambiente Salute e Lavoro hanno simbolicamente consegnato alla Giunta Comunale otto sacchi di carbone, ciascuno donato da un diverso comitato.

In una nota stampa il comitato rilascia alcune motivazioni del “regalo” che vi riportiamo:

Comitato No Cubone:

“Il carbone è per il sindaco e per coloro che stanno operando per costruire il palazzetto dello sport in Via San Marino. È un regalo che viene anche dalle 38 specie di uccelli che vivono nell’area verde, nella speranza che questo scempio vada evitato. L’opera deve essere realizzata nell’area ex Labrogarden, già cementificata, senza distruggere uno spazio naturale”.

Coordinamento Difesa Parco Pertini e Ospedale attuale:

“Un regalo a sindaco e Giunta che invece di ascoltare argomentazioni e petizioni di cittadini e associazioni ambientaliste hanno preferito continuare ad asservirsi ai diktat della Regione. Progettando da un lato la distruzione di parte dell’ospedale attuale e dall’altro la costruzione di un ospedalino nell’area alluvionale del Parco Pertini”.

Collettivo Orti Urbani e Loghino:

“Vogliamo sottolineare che gli Orti Urbani sono un polmone verde e così devono rimanere. E soprattutto tantissimo carbone è per l’atteggiamento del Comune nella questione Loghino, visti i tentativi di assegnarne alcune parti in gestione ad alcune persone, senza coinvolgere il Collettivo che da anni prende cura dell’area. Dopo varie richieste senza neanche risposta, insistiamo per essere ricevuti e comprendere meglio la situazione”.

Associazione Livorno Porto Pulito:

“Il nostro carbone è per quello che l’Amministrazione comunale NON ha fatto nel 2023 per limitare i fumi navali tossici. Partecipiamo alle lotte dei Comitati Ambiente, Salute e Lavoro perché il porto di Livorno continui a creare lavoro smettendo di danneggiare la salute di residenti e lavoratori. Si può fare, basta avere il coraggio e la volontà politica di imporsi agli interessi economici che lo impediscono”

Collettivo Scuola di carta ed Ex Caserma Occupata:

“Come collettivi legati a politiche sociali, ambientali e di cittadinanza attiva, non possiamo che notare come queste amministrazione e giunta, non riescano in alcun modo ad applicare il concetto di riqualificazione degli spazi, favorendo una politica di degradazione di aree storiche e di incessante e scellerata costruzione a discapito di spazi pubblici e vissuti da tuttə all’interno della città di Livorno. Tutti i giorni dimostriamo che è possibile creare cultura, arte, formazione politica e socialità, partendo dal niente, attraverso le lotte dal basso”

Comitato Alluvionati di Livorno:

“Il nostro carbone è per dare scarsissimo ascolto alle istanze che gli provengono dal territorio, per continuare in una assurda politica di cementificazione del territorio, per non chiedere conto al Genio Civile di lavori di mitigazione del rischio idraulico palesemente mal eseguiti. Questo nonostante sia stato sollecitato formalmente più volte e da più di due mesi”

Mamme no inceneritore:

“il nostro carbone va al sindaco e alla giunta per voler spendere decine di milioni di euro PUBBLICI per rattoppare un impianto vetusto del 1974.

Per non aver dato seguito, dopo le infinite discussioni di questi anni, alle promesse preelettorali circa lo spegnimento dell’inceneritore.”

Carbone per i nostri amministratori dal comitato No discarica del Limoncino:

“Per le parole profuse, scaricando le responsabilità su altri.”

I Comitati confermano la forte volontà condivisa di proseguire ed estendere sempre di più le mobilitazioni e le lotte anche nel corso dei prossimi mesi”.

Comitati di Lotta – Ambiente, Salute e lavoro

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin