Sacra Sindone, enigmi e misteri illustrati dall’esperto Bargelli. Come partecipare

Chiesa

20 Aprile 2021

Una copia della Sacra Sindone in esposizione nella chiesa della Santissima Annunziata

Livorno 20 aprile 2021

Fino a Domenica 25 Aprile 2021 una copia della Sacra Sindone è esposta nella chiesa della “Santissima Annunziata” nel quartiere scopaia.

Il giorno Mercoledì 21 Aprile alle 17,30, presso la parrocchia, nel salone “Ablondi” sarà presente l’esperto in materia il Diacono Roberto Bargelli

Bargelli, che da anni segue gli eventi riguardanti la Sacra Sindone illustrerà i vari aspetti della reliquia partendo dalle sue origine, fino alla sua conservazione.

Verrete accompagnati dentro gli enigmi e i misteri celati che da sempre avvlgono sacro telo di lino che ha “fotografato” il vero volto di Gesù Cristo.

Un’occasione speciale d’incontro per comprendere meglio il segreto della Sacra Sindone e per ammirarla attraverso una copia fedele in tutte le sue caratteristiche.

Gli orari per la visita alla Sacra Sindone sono da Lunedì a Sabato 9.00-19.00

Domenica 9.30-13.00

Per l’incontro di Mercoledì 21 è richiesta la prenotazione obbligatoria telefonando al numero 3396032238

