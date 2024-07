Oroscopo del mese

29 Luglio 2024

Sagittario agosto 2024. L’oroscopo del mese

L’oroscopo del Sagittario per il mese di agosto:

Se avete preoccupazioni riguardo alla vostra vita sentimentale, parlate apertamente e non nascondete ciò che sentite nel cuore.

Siate pronti a lasciarvi il passato alle spalle e, se avete commesso degli errori, iniziate un nuovo progetto. Giove, il vostro pianeta governatore, vi darà l’energia necessaria per raggiungere i vostri obiettivi. Questo è anche un buon momento per fare un cambiamento di carriera.

Amore:

Agosto può essere un mese molto interessante per voi Sagittari dal punto di vista affettivo. Sentimenti mai sopiti, nascosti sotto una calma apparente, potrebbero emergere con forza. Questo potrà essere molto positivo se gestito correttamente, ma svantaggioso se le vostre energie sono rivolte verso l’amarezza e il risentimento. Anche se la persona accanto a voi in passato vi ha deluso, non è il momento dei rimproveri, perché indeboliscono le vostre energie. Se siete alla ricerca della vostra anima gemella, agosto porterà ottime opportunità per incontrare la persona dei vostri sogni. Le previsioni indicano un incontro durante attività all’aperto, eventi culturali o in biblioteca.

Lavoro:

Preparatevi affinché nulla possa ostacolare ciò che il destino ha in serbo per voi. Avrete buone opportunità e potrete prendere le iniziative che aspettavate da tempo. I vostri piani sono sulla strada giusta e ciò che desiderate si avvicina. Se state scalando la scala del successo, farete grandi progressi. Le risorse non mancheranno e la vostra rapidità di pensiero vi permetterà di identificare opportunità che gli altri non vedono. Attenzione a non muovervi troppo in alto o troppo in fretta. In ogni caso, sarete leader, motivatori e fonte di ispirazione per molti.

Salute:

Un evento inaspettato vi riempirà di fiducia e ottimismo. Ascoltate le vostre esigenze personali ed evitate di assumervi fardelli emotivi che potrebbero rallentarvi. Tensioni inespresse potrebbero peggiorare e causare sintomi fisici come bruciori di stomaco, dolori articolari o mal di testa.

