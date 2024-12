Home

30 Dicembre 2024

Sagittario, Gennaio 2025: un mese di ambizione e cambiamenti

L’inizio del nuovo anno ti invita a concentrarti sulle tue ambizioni, Sagittario. **Il Sole, **dal 1 al 19 gennaio, **e Mercurio, **dall’8 al 28 gennaio, si trovano nel segno del Capricorno, illuminando il tuo percorso verso il successo. La tua sete di riconoscimento sociale o professionale ti spingerà a dare il meglio di te.

Dal 1 all’8 gennaio, Mercurio nel tuo segno ti regalerà la parola giusta per esprimere le tue idee. Le tue capacità intellettuali saranno potenti, come un arco che scocca frecce precise e potenti.

**Giove, **di fronte a te, potrebbe creare qualche tensione nei tuoi rapporti con gli altri. È importante trovare un equilibrio, come un equilibrista che cammina su un filo teso tra due torri.

**Marte, **dal 6 gennaio in Cancro, accenderà il tuo desiderio carnale e il tuo bisogno di cambiamento. Potresti sentirti un po’ scomodo con un eccesso di emozioni, come un cavallo selvaggio che cerca di essere domato. Dal 3 gennaio, Venere potrebbe causare qualche problema familiare. Rimani zen, come un monaco che medita in un giardino sereno.

Panorama Sentimentale

Le energie di Marte e Venere in segno d’acqua potrebbero creare qualche turbolenza nei tuoi rapporti affettivi. Potresti provare troppe emozioni, come un mare in tempesta. Dal 1 all’8 gennaio, sarai più abile nell’esprimere i tuoi sentimenti, ma dopo sarà più difficile.

In una Relazione

La comunicazione sarà la chiave per il tuo benessere e quello del tuo partner. Dal 1 al 7 gennaio, sarà facile comunicare, ma dopo sarà più difficile, come se un velo di nebbia si fosse posato sul vostro cammino.

Single

Il tuo desiderio di incontrare qualcuno sarà molto forte. Aneli a una comunione di cuori e corpi, come un’anima gemella che ti aspetta in un luogo incantato. Le tue possibilità di incontrare la persona giusta saranno scarse, a meno che un incontro nel tuo cerchio familiare non sconvolga tutti i tuoi piani, come un fulmine che colpisce il cielo sereno.

Carriera e Finanze

Dovresti impegnarti molto nel tuo lavoro e nella ricerca di crescita professionale, come un alpinista che scala una montagna impervia. Lascia perdere il bisogno di controllare e concentrati sugli sforzi, la ricompensa arriverà più avanti, come un tesoro nascosto in cima alla montagna.

