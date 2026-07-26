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Sagittario oroscopo agosto 2026: nuovi orizzonti, amore travolgente e un finale dedicato al lavoro

Oroscopo del mese

26 Luglio 2026

Sagittario oroscopo agosto 2026: nuovi orizzonti, amore travolgente e un finale dedicato al lavoro

Sagittario oroscopo agosto 2026: nuovi orizzonti, amore travolgente e un finale dedicato al lavoro

Agosto sarà un mese vivace e ricco di opportunità per il Sagittario, perfettamente in sintonia con il vostro desiderio di esplorare, cambiare e mettervi continuamente alla prova. Fino al 23 agosto il Sole in Leone favorisce viaggi, nuovi progetti e la possibilità di dare una direzione più chiara ai vostri obiettivi. Se siete chiamati a scegliere tra un percorso già tracciato e un’avventura tutta da costruire, il cuore saprà indicarvi la strada giusta. Tra il 10 e il 24 agosto Mercurio porta novità interessanti, incontri stimolanti e occasioni che potrebbero rendere ancora più speciale la vostra estate.

La forma fisica sarà in crescita, soprattutto per i nati nella prima decade, mentre la vita sociale e professionale riserveranno sorprese positive. Dopo l’11 agosto il vostro carisma aumenterà sensibilmente e vi sentirete più determinati nel seguire ciò che desiderate davvero. Dal 24 agosto, con il Sole e Mercurio in Vergine, l’attenzione si sposterà sul lavoro e sugli obiettivi da raggiungere entro l’autunno.

Panorama sentimentale

L’amore sarà intenso e ricco di emozioni, anche se la prima parte del mese potrebbe alternare entusiasmo e qualche momento di tensione. Fino al 5 agosto vivrete i sentimenti con grande intensità e sarà importante lasciare andare ciò che appesantisce il cuore. Dal 6 ritroverete leggerezza e voglia di condividere emozioni sincere, mentre dopo l’11 agosto il desiderio di amare e lasciarvi coinvolgere crescerà in modo evidente. La passione tornerà protagonista e non mancheranno occasioni per vivere momenti indimenticabili.

In una relazione

Nei primi dieci giorni sarà opportuno evitare inutili contrasti. Il partner potrebbe chiedere maggiore attenzione o pretendere risposte che non sempre sarete pronti a dare. Un dialogo aperto e la disponibilità a trovare un compromesso saranno fondamentali per mantenere l’equilibrio della coppia. Dopo l’11 agosto il clima migliorerà sensibilmente, la complicità tornerà protagonista e anche i progetti condivisi riprenderanno slancio con entusiasmo.

Single

Agosto potrebbe regalarvi un incontro destinato a lasciare il segno, soprattutto con una persona più matura o capace di offrirvi nuovi stimoli. Tra il 10 e il 24 agosto Mercurio renderà la comunicazione brillante e spontanea, permettendovi di conquistare con simpatia, ironia e intelligenza. Se qualcuno attirerà la vostra attenzione, non aspettate troppo: fare il primo passo potrebbe rivelarsi la scelta vincente.

Carriera / Finanze

Il lavoro attraverserà una fase di cambiamento, soprattutto nella prima parte del mese. Un contratto, una collaborazione o un accordo professionale potrebbero essere rivisti o modificati, richiedendo una buona capacità di adattamento. Marte e Urano invitano a evitare reazioni impulsive e a gestire eventuali tensioni con diplomazia. Tra il 10 e il 24 agosto il dialogo diventerà più costruttivo e sarà più semplice trovare soluzioni condivise. Con l’arrivo degli ultimi giorni del mese, l’attenzione si concentrerà sulla carriera e nasceranno le basi per un settembre ricco di soddisfazioni professionali.

Sagittario oroscopo agosto 2026: nuovi orizzonti, amore travolgente e un finale dedicato al lavoro