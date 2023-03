Home

Rubriche

Oroscopo

Sagittario: oroscopo della settima 19-25 marzo 2023

Oroscopo

18 Marzo 2023

Sagittario: oroscopo della settima 19-25 marzo 2023

Sagittario: oroscopo della settima 19-25 marzo 2023

Questa settimana il sole attraverserà l’equinozio di primavera, segnando l’inizio della nuova stagione. Sia il sole che la luna cambieranno costellazione, il sole passerà dall’empatica Pesci all’energica Ariete, mentre la luna sarà crescente in Ariete, portando un’energia di cambiamento e di azione.

Amore: Per i Sagittario in coppia, questa settimana potrebbe essere un momento di conflitti e di discussioni. Tuttavia, se saranno in grado di comunicare apertamente e di ascoltare l’altro, potranno superare le difficoltà. Per i Sagittario single, l’energia della luna crescente in Ariete potrebbe portare incontri interessanti e avventure emozionanti.

Denaro: Per quanto riguarda le finanze, Saturno in Acquario potrebbe portare alcune difficoltà e sfide, ma con la sua energia stabile e determinata, i Sagittario saranno in grado di superarle. È importante prendere decisioni ponderate e razionali in questo momento.

Lavoro: Nel lavoro, i Sagittario potrebbero sentirsi insoddisfatti o in cerca di una nuova direzione. Tuttavia, l’energia di Urano in Ariete potrebbe portare nuove opportunità e cambiamenti inaspettati. È importante rimanere aperti alle possibilità e di avere il coraggio di intraprendere nuove strade.

#oroscopo #oroscoposagittario #oroscopodellasettimana #oroscopo19marzo25marzo

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin