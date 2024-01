Oroscopo del mese

28 Gennaio 2024

Sagittario, oroscopo febbraio 2024

Sagittario: Affrontare le Quadrature Celesti nel Febbraio 2024

Per i nativi del Sagittario, il mese di febbraio 2024 presenta sfide astrologiche significative, con diverse quadrature che oscurano la nona Casa astrologica. Saturno e Nettuno, in particolare, gettano ombre sul tuo cammino, richiedendo attenzione per evitare illusioni e delusioni. Anche il sostegno di Giove, il tuo pianeta governatore, è limitato, trovandosi in una zona neutra. La chiave per realizzare i tuoi progetti è mettersi al lavoro prontamente, evitando di perdere preziose opportunità.

Influenze Celesti per il Sagittario a Febbraio 2024:

Sole in sestile (Acquario) dal 19 in quadratura (Pesci);

Luna nuova il 10 in quadratura (Pesci) – Luna piena il 24 in quadratura (Vergine);

Mercurio in semisestile (Capricorno) dal 5 in sestile (Acquario) dal 23 in quadratura (Pesci);

Venere in semisestile (Capricorno) dal 16 in sestile (Acquario);

Marte in semisestile (Capricorno) dal 13 in sestile (Acquario);

Giove in quinconce (Toro);

Saturno in quadratura (Pesci);

Urano in quinconce (Toro);

Nettuno in quadratura (Pesci);

Plutone in sestile (Acquario).

Amore: Energia e Riconciliazione

Febbraio sarà un mese sorprendente per molti Sagittario innamorati, nonostante le sfide astrologiche. Venere porterà una carica di energia, rendendoti più emotivo e romantico. Se hai avuto conflitti con il tuo partner, questo sarà un momento ideale per la riconciliazione, specialmente nella prima decade del mese. Tuttavia, la quadratura della Luna nuova potrebbe generare problemi in ambiente familiare, quindi cerca di consolidare il legame affettivo e crescere con la persona amata. Se sei single, avrai l’opportunità di trovare un grande amore, con la fine del mese che promette una storia speciale destinata a durare nel tempo.

Lavoro: Ricompense Inattese e Successi

Nonostante le sfide celesti, la vita riserva una sorpresa positiva per te a livello professionale. Mercurio e Venere in posizioni favorevoli favoriranno ogni impresa e porteranno energia positiva. Un atteggiamento costruttivo ti aiuterà a risolvere situazioni d’incertezza. Affida le tue capacità e agisci responsabilmente, sfruttando l’esperienza accumulata per ottenere ottimi risultati. Nella seconda metà del mese, avrai l’opportunità di realizzare progetti ambiziosi e aumentare i profitti.

Salute: Attenzione ai Sintomi e al Benessere

La quadratura della Luna nuova potrebbe portare fastidiosi sintomi, ma non c’è motivo di allarmarsi. In caso di disagi persistenti, consulta il tuo medico o uno specialista per una valutazione. Per mantenere l’equilibrio, non ignorare le regole di sana alimentazione, esercizio fisico e riposo, preservando così il tuo benessere.

Fortuna: Giorni Propizi per la Buona Sorte

I giorni fortunati per il Sagittario a febbraio 2024 sono giovedì 1, lunedì 12 e sabato 24. Sfrutta al massimo questi momenti per affrontare le sfide e godere della buona fortuna che le stelle ti offrono. La determinazione e l’ottimismo saranno tuoi alleati per superare le difficoltà e percorrere il cammino della fortuna.

