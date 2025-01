Oroscopo del mese

27 Gennaio 2025

Sagittario, oroscopo Febbraio 2025: l’amore aleggia nell’aria

Febbraio sarà un mese dedicato ai rapporti interpersonali, con l’amore che aleggia nell’aria e alcune piccole questioni familiari da affrontare con tatto. Fino al 14, il Sole e Mercurio in Acquario donano vivacità alla tua vita intellettuale: sarai brillante, comunicativo e capace di instaurare dialoghi fruttuosi. Questo è il momento ideale per esprimere i tuoi pensieri e sentimenti, perché gli altri saranno più propensi ad ascoltarti. Dopo il 18, con l’ingresso di Sole, Mercurio e Saturno in Pesci, la tua attenzione si sposterà verso la sfera familiare. Potresti dover occuparti di un genitore anziano o considerare interventi legati alla tua abitazione. Giove, in opposizione, valorizza le relazioni intime o professionali, offrendoti nuove opportunità di crescita. Marte, inoltre, ti regala un’energia intensa e una presenza magnetica, sia sul piano sensuale che finanziario. Venere, dal 4 in poi, aggiunge una dose di dolcezza e passione, portando armonia nei rapporti con figli e partner.



Sentimenti

Il mese promette emozioni forti, ma sta a te sfruttare al meglio questa energia. Venere in Ariete ti infonde entusiasmo e romanticismo, mentre Marte in Cancro amplifica il tuo fascino. Se saprai bilanciare la tua intensità con un tocco di delicatezza, potrai vivere momenti di grande felicità emotiva.

In coppia

La tua storia d’amore si prospetta entusiasmante, ma richiede impegno da parte di entrambi. Marte potrebbe portare un po’ di agitazione, spingendoti a reagire con eccessiva impetuosità. Mantieni la calma, esprimi la tua sensualità con equilibrio e il tuo partner apprezzerà ogni tua attenzione.

Single:

Febbraio potrebbe rivelarsi il mese ideale per nuovi incontri. Venere e Marte ti spingono a esprimere i tuoi sentimenti con passione, ma evita di essere troppo diretto: un approccio amichevole e genuino farà la differenza. Dal 4, potresti fare una conoscenza speciale che potrebbe evolversi in qualcosa di duraturo.

Soldi e lavoro

Grazie all’energia di Marte, affronti il mese con determinazione, puntando a migliorare la tua situazione economica. Dopo il 23, le occasioni per aumentare i tuoi guadagni diventeranno più concrete. Giove ti supporta, favorendo accordi vantaggiosi e incontri strategici che potrebbero aprirti nuove strade. Non esitare: sfrutta ogni opportunità con intraprendenza e lungimiranza!

