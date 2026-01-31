Sagittario oroscopo febbraio 2026: dialogo, svolte improvvise e scelte di cuore

Home

31 Gennaio 2026

Febbraio 2026 ti mette di fronte a relazioni da aggiornare e a questioni familiari che richiedono attenzione. Fino al 18, il forte concentrato di pianeti in Acquario – Sole, Mercurio, Venere, Marte e Plutone – ti spinge a uscire, incontrare persone, dialogare senza filtri e avviare cambiamenti importanti nella tua vita relazionale e familiare. È un periodo dinamico, stimolante, che ti invita a non restare fermo.

Già dal 4, sotto l’impulso di Urano, potrebbero arrivare sorprese legate alla carriera o al tuo ruolo professionale. Giove protegge i tuoi risparmi e ti aiuta a gestire le risorse con maggiore lucidità, mentre Saturno e Nettuno in Ariete rafforzano il desiderio di impegnarti sentimentalmente, sostenuto da una rinnovata fiducia in te stesso. Dal 18 in poi, con il Sole che entra in Pesci insieme a Mercurio e Venere, l’atmosfera familiare si fa più nebulosa: non detti e piccoli disaccordi possono appesantire il clima. Serviranno pazienza e ascolto.

Panorama sentimentale

Dal 1 al 10, Venere, Marte e Plutone agiscono in sinergia e sostengono il tuo morale in modo eccezionale. Ti muovi con prontezza, tatto ed eleganza, qualità che favoriscono sia le relazioni appena nate sia quelle di lunga data. Successivamente, le energie dei Pesci ti rendono più sensibile del solito: l’amore può sembrarti confuso o difficile da decifrare.

In una relazione

L’inizio del mese è protetto e luminoso: la complicità di coppia cresce, ridete insieme e ritrovate un’intimità spontanea e gioiosa. Dopo il 6, qualche problema di comunicazione potrebbe emergere, ma la vostra capacità di ritrovarvi emotivamente e fisicamente vi aiuterà a superare ogni incomprensione.

Single

Marte e Plutone donano al tuo atteggiamento una notevole intelligenza emotiva. Il tuo entourage risponde con entusiasmo alla tua energia e alla tua originalità. Agisci con intensità e autenticità, attirando persone libere e anticonformiste. Dopo il 14, però, il tuo sguardo si sposta verso relazioni più serie e strutturate.

Carriera / Finanze

I risparmi appaiono protetti e potrebbero persino aumentare grazie a Giove, soprattutto per il secondo decano. Tuttavia, essendo il pianeta retrogrado, saranno necessari piccoli aggiustamenti e revisioni. Dal 4 in poi, il settore professionale merita particolare attenzione: imprevisti favorevoli possono aprire nuove strade o accelerare un cambiamento atteso.

