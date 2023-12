Oroscopo del mese

26 Dicembre 2023

Sagittario, oroscopo gennaio 2024

Risoluto, energico e pieno di desiderio e impegno.

I Sagittario dovranno affrontare alcune situazioni irrisolte dal passato a gennaio. Saranno costretti ad aprirsi e a risolverle per poter andare avanti. Potranno aspettarsi che alcuni/e dei loro ex-partner ricompaiano nella loro vita, e si ritroveranno a parlare di cose che ancora non sono state chiarite tra loro. Forse riemergeranno alcuni vecchi sentimenti, ma non dovranno lasciarsi sopraffare. Avranno delle difficoltà di concentrazione e saranno abbastanza impulsivi questo mese, quindi dovranno cercare di controllare le loro emozioni e lasciarsi alle spalle il loro passato.

I nati sotto questo segno zodiacale saranno pieni di energia sessuale a gennaio, a causa dell’influsso di Venere. La loro lussuria sarà incontenibile, il che potrebbe essere imbarazzante per il partner. Se sono single, dovranno valutare con chi trascorrere del tempo. I Sagittari saranno poco concentrati al lavoro o nello studio. Questo può avere conseguenze significative, soprattutto per quanto riguarda i rapporti con i loro superiori, i quali potrebbero pensare che non si interessino del loro lavoro e potrebbero persino iniziare a cercare qualcuno più adatto alla loro posizione.

Pianeti – gennaio 2024:

Il Sole in Capricorno

Questo periodo potrebbe rallentare un po’ le loro ambizioni. Potrebbero sentire il bisogno di ritirarsi e di stare da soli. Questo potrebbe portarli a fare solo ciò che li interessa, senza curarsi delle altre persone. Potrebbero sembrare irraggiungibili o scontrosi ed egoisti, in situazioni estreme. Gli piacerà lavorare e si rilasseranno facendolo, perché saranno accurati e perfezionisti.

Venere in Sagittario

In questo periodo, potrebbero sviluppare una relazione intima legata all’apprendimento. Gli piacerà molto imparare cose nuove, quindi non sorprende che siano attratti da persone con le loro stesse passioni. Tuttavia, non lasceranno che queste storie d’amore li facciano perdere la testa, perché per loro la loro libertà personale è più importante. Di questo sono assolutamente certi.

Mercurio in Sagittario

In questo periodo, i loro valori morali saranno molto forti. Per questo, si comporteranno come un giudice, se si ritroveranno coinvolti in una discussione tra altre due persone. Nei loro pensieri, saranno sicuri e generosi; però, gli piacerà tenere gli altri in attesa prima di dire loro ciò che serve. Inoltre, gli piacerà parlare di questioni filosofiche o politiche.

Marte in Capricorno

L’energia di questa posizione è ideale per le questioni lavorative. Il desiderio di soddisfazione materiale e di uno status riconosciuto è importante per loro e li motiva. Anche il loro autocontrollo e le loro capacità organizzative sono di alto livello.

