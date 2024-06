Home

Oroscopo

Oroscopo del mese

Sagittario, oroscopo luglio 2024, mese emozionante grazie alla magia di Venere

Oroscopo del mese

27 Giugno 2024

Sagittario, oroscopo luglio 2024, mese emozionante grazie alla magia di Venere

Sagittario, oroscopo luglio 2024, mese emozionante grazie alla magia di Venere

L’oroscopo per il segno del Sagittario per il mese di luglio 2024.

Amore e Relazioni: Il Sagittario si appresta a vivere un luglio emozionante, con Venere che promette di infondere magia nelle relazioni. Il vostro carisma sarà al suo apice, favorendo l’armonia con il partner e aprendo le porte a nuove relazioni per i single. La Luna nuova sarà un alleato prezioso, potenzialmente portando alcuni alla decisione di sposarsi.

Configurazione Astrale: Le configurazioni celesti di luglio per il Sagittario includono:

Sole : In quinconce con il Cancro fino al 21, poi in trigono con il Leone.

: In quinconce con il Cancro fino al 21, poi in trigono con il Leone. Luna : Nuova in quinconce con il Cancro il 6, piena in sestile con l’Acquario il 21.

: Nuova in quinconce con il Cancro il 6, piena in sestile con l’Acquario il 21. Mercurio : In quinconce con il Cancro fino al 1, in trigono con il Leone fino al 24, poi in quadratura con la Vergine.

: In quinconce con il Cancro fino al 1, in trigono con il Leone fino al 24, poi in quadratura con la Vergine. Venere : In quinconce con il Cancro fino al 10, poi in trigono con il Leone.

: In quinconce con il Cancro fino al 10, poi in trigono con il Leone. Marte : In quinconce con il Toro fino al 19, poi in opposizione con i Gemelli.

: In quinconce con il Toro fino al 19, poi in opposizione con i Gemelli. Giove : In opposizione con i Gemelli.

: In opposizione con i Gemelli. Saturno : Retrogrado in quadratura con i Pesci.

: Retrogrado in quadratura con i Pesci. Urano : In quinconce con il Toro.

: In quinconce con il Toro. Nettuno : In quadratura con i Pesci, retrogrado dal 1.

: In quadratura con i Pesci, retrogrado dal 1. Plutone: In sestile con l’Acquario.

Lavoro: Per i Sagittario, luglio è un mese per stabilire obiettivi ambiziosi e aspettarsi progressi, sia come dipendenti che come liberi professionisti. L’intuito sarà il vostro miglior consigliere negli accordi professionali.

Salute: La salute richiederà attenzione, specialmente per quanto riguarda il sistema respiratorio. Cambiamenti nello stile di vita, come una dieta equilibrata e l’esercizio fisico, saranno benefici.

Fortuna: I giorni più fortunati per i Sagittario saranno il 2, il 12 e il 25 di luglio.

Sagittario, oroscopo luglio 2024, mese emozionante grazie alla magia di Venere

Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci