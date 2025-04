Home

Sagittario, oroscopo maggio 2025: Marte vi rende determinati, idealisti e pieni di energia

27 Aprile 2025

Maggio si presenta per il Sagittario come un mese ideale, ispirato, e fortemente orientato agli altri. Non mancheranno momenti di impegno, ma anche tante gratificazioni personali e relazionali. Il Sole in Toro fino al 20, insieme a Urano, ti chiede di restare concentrato sul lavoro, ma con uno spirito flessibile, pronto a gestire imprevisti e rimescolamenti dell’ultimo minuto. Il cielo favorisce l’adattabilità: ogni sfida sarà un’occasione per dimostrare quanto vali. Dopo il 20, l’energia si sposta nel segno dei Gemelli e accende i riflettori sulla tua vita intima, relazionale o associativa, spingendoti a collaborare, a creare ponti, a unire le forze.

Marte in Leone, tuo alleato fino alla fine del mese, ti rende determinato, idealista e pieno di energia, specie se stai lavorando a un progetto che ha un valore morale o sociale. E poi ci sono le benedizioni astrali nei segni amici dell’Ariete e dei Pesci: Venere e Nettuno nutrono la tua sfera affettiva con tenerezza e profondità, mentre Saturno dal 25 in Ariete rafforza il desiderio di legami seri, autentici, duraturi. È un mese per coltivare ciò che conta davvero, sia nei sentimenti che nel lavoro.

Amore

La tua vita affettiva scorre serena, ispirata, carica di promesse. Grazie a Venere e Nettuno in Ariete, l’amore ha un tono romantico e appassionato, ma anche dolce, tenero, familiare. L’intesa con chi ami è profonda, comunicativa, spontanea. E se sei genitore, questo cielo ti regala emozioni speciali nel rapporto con i tuoi figli. I giorni dal 1 al 10 e poi dal 26 in poi sono ideali per chiarire qualcosa, per aprire il cuore, per dire cose che contano. La sensualità sarà protagonista, grazie a Marte in Leone che alimenta il fuoco del desiderio con eleganza e calore.

In coppia

Mese eccellente per rafforzare il legame: la comunicazione è fluida, l’intesa emotiva cresce, e la passione è viva. Sarà naturale passare più tempo insieme, magari progettare qualcosa di bello per l’estate, o semplicemente godersi il quotidiano con maggiore presenza. Tutto ti invita a credere nell’amore, a viverlo con pienezza, senza freni.

Single

Questo è un cielo che può portarti davvero qualcosa di importante. Sei appassionato, sincero, aperto a un incontro autentico. Plutone potrebbe favorire un colpo di fulmine per i nati del primo decano, ma anche gli altri saranno baciati da un’atmosfera promettente. Una storia che nasce adesso può avere basi solide, emozioni vere, futuro. Se sei in cerca dell’anima gemella, non nasconderti: maggio è il mese per uscire, per osare, per incontrare.

Lavoro e Finanze

Le stelle ti vogliono protagonista anche sul fronte professionale. Mercurio, attivo e vigile dall’11 al 26, ti spinge a impegnarti, a partecipare, a dialogare con i colleghi e con i superiori. Potresti essere coinvolto in un progetto importante, o ricevere una proposta che ti porterà a cambiare qualcosa nel tuo assetto lavorativo. Adattabilità e apertura mentale saranno le chiavi per cogliere le opportunità. Dopo il 20, con Sole e Giove nei Gemelli, si attiva la sfera contrattuale, associativa, e anche legale: ottimo momento per firmare, rinegoziare, allearti. E per chi vuole tentare la fortuna, anche un pizzico di audacia finanziaria può essere premiato.

