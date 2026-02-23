Home

Sagittario oroscopo marzo 2026: tensioni domestiche e rinascita amorosa

23 Febbraio 2026

Un’atmosfera elettrica, soprattutto in casa, potrebbe metterti i nervi a fior di pelle. Fino al 20 il Sole e Mercurio in Pesci, in quadratura al tuo segno, agitano le dinamiche relazionali: discussioni e incomprensioni rischiano di urtare il tuo naturale ottimismo. Mantieni la calma e resta zen.

Dal 2 anche Marte entra in Pesci: evita reazioni impulsive e non agire sotto l’effetto di un’emozione negativa. Il tuo morale, però, rimane solido grazie al sostegno di Plutone, che rafforza la tua forza interiore. Attenzione soltanto al tuo spirito indagatore: se diventi troppo diretto o pungente, potresti urtare la sensibilità altrui e generare tensioni.

Il clima migliora dal 6 e soprattutto dopo il 21. I pianeti in Ariete accendono il settore amoroso e creativo: torna l’entusiasmo, la voglia di amare e di esprimerti. Lasciati trasportare dal flusso della vita senza voler controllare tutto.

Panorama sentimentale



Dal 6 Venere accende sentimenti intensi, generosi e nobili. Allo stesso tempo Marte amplifica la sensualità in modo quasi anarchico. Oscillerai tra ciò che dice il cuore e ciò che chiede il corpo. Trova un equilibrio tra desiderio e sentimento: solo così vivrai relazioni autentiche.

In una relazione

La comunicazione richiede attenzione. Non arrabbiarti per dettagli e ascolta davvero il partner. Dal 6 i tuoi sentimenti diventano più conquistatori e appassionati, mentre dal 2 i desideri restano instabili. Scegli la tenerezza come chiave di armonia.

Single

Potresti agire contro i tuoi stessi interessi: fretta, impeto o goffaggine rischiano di farti perdere un’occasione. La seduzione potrebbe non funzionare come vorresti. Meglio attendere i giorni più favorevoli dopo il 21, quando fascino e spontaneità torneranno naturali.

Carriera / Finanze

Il settore appare protetto e promettente. Con Giove favorevole potresti ricevere una somma importante tramite una banca, un consulente o una questione legale, soprattutto dopo l’11. L’universo ti sostiene con appoggi concreti. Il patrimonio si mantiene stabile, senza scossoni rilevanti.

