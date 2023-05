Home

Sagra dei Baccelli a Salviano: il programma dell’evento

5 Maggio 2023

Livorno, 05 maggio 2023 – Domenica 7 maggio il quartiere di Salviano sarà animato dalla tradizionale Sagra dei Baccelli.

La novità dell’edizione 2023 è il ritorno della manifestazione da via dei Pelaghi a via di Salviano, per rilanciare e riqualificare la sagra.

Circa 25 le bancarelle, tra settore alimentare e non, che domenica esporranno le loro merci.

Il cartellone della manifestazione prenderà il via domani, venerdì 5 maggio, con un torneo di burraco che avrà inizio alle 21 al circolo Arci di Salviano.

Nel programma (domenica 7 maggio) anche il 4° Trofeo Abate – Memorial Fiorella Pellegrini, gara ciclistica nazionale organizzata dal Gruppo sportivo ciclistico Carli Salviano.

La cronoscalata da Salviano alla Valle Benedetta partirà alle ore 9.

Di seguito il cartellone:

venerdì 5 maggio

ore 21.00 : torneo di burraco- cena con piatto freddo

sabato 6 maggio

ore 17.30 circolo Arci Carli Salviano: Associazione Culturale Livorno Come Era presenta:

Salviano percorsi storici a cura di Giorgio Mandalis e Roberto Ressari; Salviano romana, contadina, Salviano alluvionata e la messa in sicurezza del territorio

ore 21.00 parrocchia San Martino – corale

domenica 7 maggio

ore 08.00- 23 in via di Salviano

sagra dei baccelli con posteggi misti commerciali così come prevista dal piano del commercio su aree pubbliche del comune di Livorno

Piazzetta incrocio via di Salviano via Valle benedetta : stand gastronomici, degustazioni e artisti di strada

ore 09.00

escursione introduttiva a terapia forestale e bagno nel bosco con guida ambientale-iscrizione area associazioni, per prenotazioni chiamare aurora trekking 339 695 8677

parrocchia san martino: visita alle tombe e al museo della chiesa- giochi per bambini e grandi al campino dell’oratorio

circolo Arci Carli Salviano: mostra ornitologica

area parcheggio: attrazioni, giochi per bambini, gonfiabili

circolo Arci Carli Salviano: ore 12.30 pranzo zuppa e baccelli

ore 20.30 cena e ballo

info e prenotazioni: Fabio 3285392885