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Sagra dei Baccelli di Salviano, al via la 134^ edizione

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28 Aprile 2026

Sagra dei Baccelli di Salviano, al via la 134^ edizione

Livorno 28 aprile 2026 Sagra dei Baccelli di Salviano, al via la 134^ edizione

Ritorna domenica 3 maggio, a partire dalle ore 9, la Sagra dei Baccelli di Salviano. È il 134° appuntamento con questa storica tradizione livornese, promossa dalla Parrocchia di S. Martino e dal Circolo Arci “Carli” Salviano con il sostegno del Comune di Livorno e il coinvolgimento di residenti, volontari e associazioni. Una festa nata secoli fa come festa religiosa di ringraziamento, a Salviano perché quella era la campagna di Livorno.

L’iniziativa è stata presentata oggi a Palazzo Comunale. Erano presenti, tra gli altri, l’assessore al commercio e al turismo Rocco Garufo, Claudia Desideri responsabile dell’ufficio Commercio su aree pubbliche, Fabio Altini presidente del Circolo Arci Carli Salviano insieme agli altri rappresentanti del Circolo Rossella Porri, Maurizio Palomba e Vincenzo Maruccia, Maria Teresa Eliseo della Comunità Pastorale Tre Arcangeli presso la Parrocchia di S. Martino, il consigliere comunale Valerio Ferretti che da tanti anni fa parte del comitato organizzatore, Chiara Pagano operatrice di pilates che quest’anno porta il suo contributo all’evento.

“Siamo – ha detto l’ass. Garufo – al 134° appuntamento con questa sagra, che al di là dell’aspetto commerciale che ci coinvolge come Amministrazione, vede all’opera un mondo di associazioni che vanno dalla Parrocchia al Circolo Arci e ad altre realtà che animano il quartiere e la città e che si impegnano con un programma abbastanza corposo. In questi ultimi anni abbiamo cercato di superare i problemi che si erano presentati, in particolare durante l’interruzione della strada per i lavori del post-alluvione, cercando di far sì che la prima domenica di maggio a Livorno sia dedicata solo a questa Festa”.

“Noi che siamo nati nel quartiere di Salviano – ha detto Fabio Altini – abbiamo vissuto questa festa da sempre, una festa che rappresenta una delle componenti della vita sociale della città, che noi teniamo a sottolineare: Livorno città di mare ma connotata da una tradizione di forte legame con l’area rurale. E la Festa dei Baccelli era la festa della campagna di Livorno, una festa di ringraziamento, che coinvolgeva tutti, sia la componente laica sia la componente religiosa del quartiere. Cosa che noi continuiamo a portare avanti, insieme ai commercianti e alle associazioni. Adesso Salviano non è più campagna ma mantiene ancora la sua identità e le sue tradizioni in spazi come la Chiesa ed il Circolo, con tutte le componenti sociali che si ritrovano e contribuiscono a questa festa”.

Anche quest’anno, come nelle ultime due edizioni, i banchi commerciali saranno posizionati sulla strada principale, via di Salviano. Le bancarelle degli operatori dell’ingegno saranno collocate in via dei Pelaghi. Per la prima volta, sarà utilizzata per le attività anche l’area di parcheggio antistante al Circolo.

Saranno presenti una cinquantina di stand tra banchi di abbigliamento, oggetti per la casa, furgoni alimentari e della somministrazione.

Non mancheranno ovviamente i baccelli, con alcune aziende agricole di via di Salviano che domenica saranno aperte.

Rimarranno aperte, per unirsi alla festa, anche le attività commerciali del quartiere, a cominciare da panificio, bar e negozi di generi alimentari.

Numerose, come sempre, le associazioni, tra le più rappresentative della città. In via dei Pelaghi ci saranno gli stand dimostrativi della Protezione Civile e dell’Avis. In via della Chiesa di Salviano troveranno posto Ant Associazione nazionale tumori, l’Associazione Cure Palliative, Auser, Anpana, Uniti per Donare, Sicomoro, Comunità pastorale Tre Arcangeli e altre.

Il tratto di via di Salviano occupato dalle bancarelle domenica 3 maggio sarà temporaneamente chiuso al traffico. Al “cuore” della festa ci si potrà avvicinare da via di Levante e da via dei Pelaghi.

Ricco, come al solito, il programma delle iniziative, pensate per tutte le fasce di età. Queste le principali:

Sabato 2 maggio

alla ore 21 nell’area parrocchiale, concerto delle corali.

Domenica 3 maggio

alle ore 9 inizio della Festa con apertura dei banchi commerciali e degli stand delle associazioni, che rimarranno aperti fino alle ore 18.

Alle ore 10.30, nella Chiesa di San Martino, Messa di Ringraziamento.

Varie iniziative sono in programma dalle ore 9 alle ore 18:

“Conosciamo i Cavalli” con le Giacche Verdi (nell’area parrocchiale);

la mostra ornitologica (nell’area del Circolo);

esibizioni di scherma a cura dell’Accademia Scherma Livorno (via dei Pelaghi);

stand di pilates con lezioni gratuite a cura di Chiara Pagano;

esibizioni di dama con Michele Borghetti (in via dei Pelaghi);

gonfiabili per bambini e zucchero filato (sempre fino alle ore 18).

Alle ore 12 nel giardino dell’Oratorio si potrà pranzare con panini vari e baccelli.

Alle ore 12.30 possibilità di pranzare alla carta presso il Circolo Arci Carli Salviano con piatti della tradizione (non occorre la prenotazione). Anche a tavola non mancheranno i baccelli coltivati appositamente per il Circolo dall’azienda agricola salvianese “Garzelli”. Sarà possibile ordinare la “Zuppa salvianese”, preparata seguendo l’antica ricetta del posto. Nel menu anche la pasta sui ceci, le lasagne al ragù, cinghiale, fagioli e salsicce, roastbeaf, prosciutto e formaggio, baccelli e baccellone, per concludere millefoglie e rotolo al cioccolato.

Nel pomeriggio:

alle ore 15.30 torneo di burraco (nell’area Circolo);

alle ore 16 animazione per bambini con “Le Caramelle” (area Circolo);

sempre dalle ore 16 musica dal vivo con i ragazzi della parrocchiale (nel giardino dell’Oratorio).

Non mancheranno (dalle ore 16) le visite guidate al piccolo “museo” della Chiesa con i suoi interessanti reperti archeologici (l’area di Salviano è stata abitata sin dalla preistoria e costituiva un importante punto di passaggio durante il medioevo). Ci sarà la possibilità di visitare alcune antiche sepolture riportate alla luce in occasione di recenti campagne di scavo.

La festa si concluderà alle ore 20 con la cena sociale nell’area del Circolo, rallegrata dal Vernacolo di Doranna Natali.