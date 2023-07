Home

19 Luglio 2023

Sai Assai: il sindaco Salvetti consegnerà un attestato agli operatori anti-droga

Livorno, 19 luglio 2023 – Sai Assai: il sindaco Salvetti consegnerà un attestato agli operatori anti-droga

Domani, giovedì 20 luglio, alle ore 17.30 nella Sala del Consiglio comunale di Palazzo Municipale, il sindaco Luca Salvetti consegnerà gli attestati di partecipazione al corso di formazione per Operatori di Strada 2.0. a coloro che hanno aderito al Progetto #SaiAssai.

In questa occasione saranno presentate anche le conseguenti attività pratiche che verranno svolte nella seconda fase del medesimo progetto.

Si ricorda che Il Progetto #SaiAssai è un progetto che il Comune di Livorno ha presentato in risposta all’Avviso della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Antidroga, e da essa finanziato, per la selezione di progetti per la promozione, il coordinamento ed il monitoraggio sul territorio nazionale di attività di prevenzione, sperimentazione e contrasto all’incidentalità stradale alcol e droga correlata.

Insieme ai partners di progetto, Prefettura di Livorno, Azienda Usl Nord Ovest Toscana, Anci Toscana, e con la supervisione scientifica del CNR di Pisa – Istituto di Fisiologia Clinica – e la collaborazione di Simurg Ricerche – Consulenze e Servizi S.n.c., il Comune di Livorno ha sviluppato questo progetto finalizzato all’accrescimento dell’efficacia delle strategie di informazione sulle conseguenze dell’utilizzo di sostanze psicoattive, con particolare riferimento al rischio di incidentalità stradale.

