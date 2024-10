Home

Salario minimo a 9 euro per i lavoratori degli appalti pubblici approvata mozione Livorno Popolare

30 Ottobre 2024

30 Ottobre 2024

Salario minimo a 9 euro per i lavoratori degli appalti pubblici approvata mozione Livorno Popolare

Livorno 30 ottobre 2024 – Salario minimo a 9 euro per i lavoratori degli appalti pubblici approvata mozione Livorno Popolare, questa la dichiarazione rilasciata da Livorno Popolare:

Oggi come Livorno Popolare, coalizione formata da Potere al Popolo e Possibile, abbiamo fatto approvare tramite la nostra consigliera Aurora Trotta in Consiglio Comunale, una nuova mozione che impegna il Comune di Livorno ad attuare il salario minimo di 9 euro orari nei suoi appalti pubblici, e tra tutti i suoi dipendenti.

Dopo l’emendamento di Potere al Popolo alla mozione del Movimento 5 Stelle fatto approvare l’ 11 dicembre 2023, in seguito alla scadenza della prima consiliatura, era necessario presentare e far approvare una nuova mozione.

E questo abbiamo voluto fosse il nostro primo atto per questi 5 anni!

Questa volta abbiamo voluto essere ancora più precisi, e la mozione che abbiamo presentato, e che è stata approvata, ha anche una scadenza e impone che a partire dalla data simbolica del 1° Maggio 2025, tutti i dipendenti e tutti gli appalti del Comune di Livorno che verranno rinnovati, dovranno prevedere che ai lavoratori venga riconosciuto un salario minimo di 9 euro l’ora.

Sappiamo che 9 euro l’ora non sono ancora una misura sufficiente a garantire un adeguato tenore di vita, ma pensiamo che si debba partire da un punto, e starà poi ai lavoratori e alle organizzazioni sindacali, nonché alle forze politiche, di lottare per avere salari dignitosi.

Purtroppo nella nostra città moltissimi sono i lavoratori che per contratti pirata di riferimento guadagnano meno di 9 euro l’ora, spesso con lo stratagemma del contratto multiservizi. E tale indegna situazione è presente anche in diversi appalti comunali, ed è da qui che il pubblico deve dare l’esempio affinchè questa norma di civiltà del salario minimo venga riconosciuta a tutti i lavoratori, compresi quelli del settore privato, e affinchè, come avvenuto in molti paesi europei diventi una legge nazionale, così come chiesto da molte forze politiche a partire proprio da Potere al Popolo, e tale soglia minima venga alzata ben oltre i 9 euro.

E’ utile sottolineare come la destra cittadina ha dimostrato per l’ennesima volta la sua distanza e il disprezzo per i diritti dei lavoratori, votando inutilmente contro al salario minimo che verrà invece introdotto a partire da tutti gli appalti comunali rinnovati dopo il 1° maggio 2025. Sarà compito della maggioranza attuare tale provvedimento, e sarà nostra cura verificare che ciò accada per i diritti di tutte e tutti a un salario dignitoso.

