Salario minimo, il PD a Livorno raccoglie 200 firme

7 Agosto 2023

Livorno 7 agosto 2023 – Salario minimo, il PD a Livorno raccoglie 200 firme

A Livorno 200 firme raccolte in favore della proposta unitaria del Partito Democratico e delle altre opposizioni sul salario minimo. Una battaglia di civiltà per quei tre milioni di lavoratori e lavoratrici che percepiscono meno di 9 euro all’ora, 100mila dei quali in Toscana.

“Un risultato che arriva a pochi giorni dalla decisione del Governo di rinviare di ulteriori sessanta giorni la discussione sulla proposta, ma poco dopo la scelta di togliere il tetto massimo agli stipendi dei manager dell’immaginario Ponte sullo Stretto.

Azioni entrambe di quel Governo che ritiene come i salari non si facciano per legge, ma che pensa che 9 euro all’ora siano troppi, mentre 240mila euro all’anno troppo pochi.

È il Governo dei privilegi ai pochi, che continua a rinviare la restituzione della dignità al lavoro”, ha commentato Linda Vanni, responsabile del lavoro nel PD Toscana.

“La giornata di ieri è stata bella ed emozionante.

Molte persone si sono fermate a parlare con noi e a lasciare la loro firma, a testimonianza di come quella sul salario minimo sia una proposta che parla alla cittadinanza. Il nuovo corso del Partito Democratico si conferma in grado di andare ben oltre alla protesta.

Ancora una volta, infatti, Elly Schlein è riuscita a parlare al cuore delle persone costruendo una proposta che non solo ha riunito le forze di opposizione ma che è in grado di creare una forte connessione tra la nostra comunità politica e la gente.

Ringrazio di cuore il Partito dei nostri territori, dalla Federazione all’unione comunale con in testa i nostri Segretari Alessandro Franchi e Federico Mirabelli, così come gli assessori, i consiglieri comunali e i militanti dei Comuni della nostra Federazione che erano presenti a Livorno.

Straordinario anche il contributo arrivato sia dai Gd, presenti in forza con il segretario Bernardo Taddei che con personalità come Mia Diop così come dalla Conferenza delle Donne Democratiche con in testa la portavoce Rita Villani.

È stato bello avere con noi anche la collega di segreteria regionale Linda Vanni a cui va un grande speciale per la presenza e la disponibilità.

Assolutamente fondamentale è stato il lavoro e l’impegno di tante iscritte e gli iscritti che in pieno agosto hanno messo a disposizione il loro tempo per dare vita ad un’iniziativa che, proprio grazie a loro, ha avuto un grande successo.

Ma il grazie più grande va naturalmente a tutte le persone che hanno voluto, con la loro firma e le loro riflessioni, sostenere e dare forza a questa campagna che sta crescendo giorno dopo giorno e che ci riporterà a Livorno, il 29 agosto, per l’evento conclusivo al quale parteciperà la stessa Elly Schlein.

Una manifestazione alla quale sta lavorando il livello regionale con in testa il nostro segretario Emiliano Fossi d’intesa con la Federazione di Livorno: un appuntamento che tutte e tutti noi vogliamo sia grande, inclusivo e partecipatissimo.

Ed allora avanti insieme, avanti così!”, ha aggiunto il responsabile alle infrastrutture del Pd Toscana Francesco Gazzetti.