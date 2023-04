Home

Saldatrici: i modelli Telwin tra i più richiesti anche online

30 Aprile 2023

30 aprile 2023

Nell’ambito della metallurgia, la saldatrice occupa un ruolo fondamentale e, sempre più spesso, viene acquistata anche online.

Questo canale di vendita, in particolare, sta registrando un costante aumento di richieste per quello che riguarda le saldatrici del marchio Telwin, azienda italiana nata nel 1963, quando realizzava principalmente materiale elettrico e trasformatori.

Con il passare del tempo ha ampliato il proprio business arrivando a soddisfare le esigenze di diversi settori, tra cui quello metalmeccanico, industriale e dell’automotive. Oggi l’azienda è presente con filiali in tutto il mondo ed è uno dei maggiori leader nella produzione di strumentazione professionale per le attività di saldatura.

Per trovare questi prodotti online è consigliabile affidarsi a rivenditori autorizzati, in grado di supportare il cliente nella scelta del modello più in linea con le proprie necessità. A questo proposito, è possibile guardare alle saldatrici Telwin sul sito di SaldaPro , e-commerce specializzato nella vendita di attrezzatura professionale che propone un’ampia varietà di modelli, tutti caratterizzati da prezzi piuttosto competitivi.

Come funzionano le saldatrici

Una saldatrice viene definita elettrica quando genera corrente continua, mentre quella con funzionamento inverter modula la potenza rendendola alternata: il risultato è una precisione massima per impulsi più rapidi e anche un ingombro minore.

Di base, la saldatrice crea un arco elettrico in grado di fondere il metallo e creare connessioni, nonché riempire vuoti quando questo si raffredda. Quella cosiddetta SMAW, o ad arco schermato, inserisce un cavo cosparso di un agente chimico in grado di neutralizzare, quando il dispositivo è in funzione, qualsiasi particella estranea possa inserirsi nella saldatura: ciò, ovviamente, la rende “pulita” e perciò decisamente durevole nel tempo.

Vi sono saldatori a gas inerti e non, con aggiunta di tungsteno ma, soprattutto, con amperaggi differenti. I modelli inverter proposti da Telwin sono di tre tipologie diverse, tutte estremamente valide a seconda dell’uso.

I modelli di saldatrici Telwin più ricercati

Telwin suddivide le sue saldatrici in tre categorie principali: la Force, perfetta per i piccoli lavori, anche in autonomia, la Tecnica, che racchiude dispositivi semi-professionali e la Technology, ovvero la più evoluta di tutte per i lavori più impegnativi.

Molto dipende anche dalle dimensioni e dall’intensità della lavorazione che si sta procedendo a fare, se include per esempio piccole ringhiere o intere cancellate.

I modelli più piccoli hanno comunque un corpo compatto che si può trasportare su ruote, onde facilitarne anche lo spostamento continuo in diversi ambiti. Possono arrivare fino a 400 Volt e molte sono pensate anche per uso industriale: si può regolare il tempo di puntatura, nonché impostare tutti i parametri necessari come l’intensità, al fine di intervenire sia su metalli sottili che su leghe più spesse. Nella serie Aqua della Telwin si trova anche un sistema di raffreddamento che è, per l’appunto, ad acqua.

Nei modelli più grandi e professionali è presente anche la possibilità di impostare manualmente l’arco stesso, come per esempio nella serie Dual Synergic Euro, che tra l’altro è dotata di un microprocessore in grado di modulare tutti i parametri necessari affinché la saldatrice possa intervenire in modo efficace su acciaio inox o lamiere galvanizzate. Si può inoltre includere una torcia, nonché sfruttare il controllo automatico dell’arco che riconosce il materiale. Non manca, in tal senso, un display touch molto intuitivo dove provvedere alle impostazioni e visualizzarle.

Versatile e adatta per tutti i tipi di elettrodi è anche la Multiprocessor Superior, la saldatrice di casa Telwin che ha cavi di collegamento che possono andare dal metro e mezzo ai 10 metri, ha un comodo gancio appendi-torcia e si avvale di comandi da remoto. Molto impiegata a livello industriale proprio per la possibilità di connettersi a software dedicati è anche la serie INVERPULSE, che oltretutto ha l’alloggio per bombola ad argon e ha due manometri sul riduttore di pressione.

