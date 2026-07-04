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Saldi, Confcommercio: ogni famiglia italiana spenderà in media 201 euro. In provincia di Livorno acquisti stimati per 30 milioni di euro

Cronaca

4 Luglio 2026

Saldi, Confcommercio: ogni famiglia italiana spenderà in media 201 euro. In provincia di Livorno acquisti stimati per 30 milioni di euro

Livorno 4 luglio 2026 Saldi, Confcommercio: ogni famiglia italiana spenderà in media 201 euro. In provincia di Livorno acquisti stimati per 30 milioni di euro

Secondo le stime dell’Ufficio Studi Confcommercio, ogni famiglia italiana spenderà mediamente 201 euro per gli acquisti durante i saldi estivi, pari a circa 91 euro pro capite, per un valore complessivo di 3,2 miliardi di euro. Applicando questo dato alla popolazione della provincia di Livorno, con una spesa pro capite normalmente inferiore a quella nazionale, ma favorita durante l’estate dalla presenza di turisti, si può stimare una spesa complessiva intorno ai 30 milioni di euro, una cifra che conferma quanto i saldi rappresentino ancora uno degli appuntamenti commerciali più importanti dell’anno, sia per le famiglie sia per le imprese del territorio. «I saldi continuano a rappresentare una grande occasione sia per le famiglie sia per le imprese del commercio – afferma la presidente di Confcommercio Livorno, Francesca Marcucci –. Non sono soltanto un momento in cui si risparmia, ma un’opportunità per acquistare con maggiore consapevolezza, scegliendo prodotti di qualità destinati a durare nel tempo. In un mercato invaso da offerte continue e spesso poco trasparenti, il negozio di vicinato offre qualcosa che va oltre il prezzo: competenza, assistenza, fiducia e un rapporto diretto con il cliente.» «Acquistare nei negozi delle nostre città – prosegue Marcucci – significa inoltre sostenere un tessuto di piccole e medie imprese che crea occupazione, investe sul territorio e contribuisce a mantenere vivi i centri cittadini. È una scelta che coniuga convenienza, qualità e responsabilità.» Il direttore generale di Confcommercio Livorno, Federico Pieragnoli, richiama invece il quadro economico generale. «Le previsioni di spesa dimostrano che le famiglie non rinunciano agli acquisti, ma li pianificano con sempre maggiore attenzione. Il lieve rallentamento dell’inflazione è certamente un segnale positivo, ma il potere d’acquisto resta sotto pressione e molti nuclei familiari continuano a fare i conti con costi elevati, anche a causa delle guerre in corso che incidono sull’energia, sui trasporti e quindi sui prezzi finali dei beni. I saldi consentono di acquistare prodotti di qualità a condizioni particolarmente favorevoli e rappresentano, per molti, il momento ideale per rinnovare il guardaroba senza gravare eccessivamente sul bilancio familiare.» Confcommercio Livorno ricorda infine che acquistare durante i saldi significa poter contare sulle garanzie offerte dal commercio tradizionale: prezzi esposti in modo chiaro, indicazione del prezzo originario e di quello scontato, possibilità di ricevere informazioni puntuali sul prodotto e assistenza qualificata anche dopo l’acquisto.