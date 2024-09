Home

Saldi estivi a Livorno: famiglie risparmiano, negozi in difficoltà

4 Settembre 2024

Livorno 4 settembre 2024 – Saldi estivi a Livorno: famiglie risparmiano, negozi in difficoltà

Bilancio dei saldi estivi: famiglie a caccia di sconti, margini ridotti per i commercianti. Confcommercio Livorno tira le somme dei saldi di fine estate

Il periodo dei saldi estivi 2024 si è concluso il 4 settembre, lasciando dietro di sé un bilancio dai toni contrastanti per i commercianti. Se da un lato le vendite durante i saldi hanno mostrato un certo dinamismo, dall’altro molti operatori segnalano una significativa riduzione degli introiti. Le famiglie, pur approfittando degli sconti, hanno limitato gli acquisti al necessario, lasciando ai negozianti margini di guadagno sempre più esigui.

“La situazione è complessa”, spiega Francesca Marcucci, presidente provinciale di Confcommercio Livorno. “Le spese obbligate, in particolare quelle legate all’abitazione, stanno mettendo sotto pressione i bilanci familiari. Di conseguenza, i consumi, che sono una componente cruciale della domanda interna, continuano a calare. È urgente intervenire con misure strutturali come l’accorpamento delle aliquote Irpef e la riduzione progressiva del carico fiscale, per stimolare i consumi e sostenere il nostro settore”.

L’analisi dell’Ufficio Studi di Confcommercio conferma che le spese obbligate rappresentano il 41,8% delle spese familiari, penalizzando così la capacità di spesa delle famiglie. Tra le voci più gravose, l’abitazione pesa per circa 5.000 euro all’anno per nucleo familiare, seguita da energia, gas e carburanti, che sfiorano i 2.000 euro annui.

Marcucci avverte che questi trend stanno riducendo il benessere delle famiglie e la loro propensione al consumo. “Il rischio è che i consumi liberi, fondamentali per alimentare la crescita economica, si contraggano ulteriormente”, conclude, citando le parole del presidente nazionale di Confcommercio, Carlo Sangalli, sull’importanza di ridurre il cuneo fiscale e intervenire sulla spesa pubblica inefficiente

