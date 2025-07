Saldi estivi anticipati tra pre sconti digitali e offerte diffuse, Confesercenti: “serve una legge per il web”

Home

4 Luglio 2025

Livorno 4 luglio 2025

Al via i saldi estivi 2025: il mercato li anticipa, tra pre-sconti digitali e offerte diffuse. Confesercenti Livorno: “Serve una normativa più chiara anche per il web”

Con l’avvio ufficiale dei saldi estivi previsto per il 5 luglio, una significativa parte dei consumatori italiani ha già effettuato acquisti scontati attraverso pre-saldi, vendite promozionali e offerte online, aggirando di fatto la normativa vigente. Il fenomeno, esteso su tutto il territorio, coinvolge in particolare le fasce più giovani, tra i 18 e i 34 anni, bersaglio preferito di strategie commerciali digitali sempre più aggressive.

“Negli ultimi anni le strategie per anticipare la concorrenza si sono moltiplicate”, dichiara Fabio Tinti, presidente di Confesercenti Livorno e imprenditore del settore moda. “Oggi il quadro normativo fatica a intercettare una realtà che si muove con settimane di anticipo, dando vita a un mercato parallelo – soprattutto online – dove la trasparenza è spesso l’eccezione.”

Se da un lato i pre-saldi su invito praticati dai negozi di fiducia rientrano in una prassi legittima, dall’altro le offerte pubbliche anticipate, diffuse anche sui social network, violano le disposizioni regionali. I confini tra saldi regolati e promozioni libere sono sempre più sfumati

“Il web è un far west promozionale – continua Tinti – dove sconti e offerte si moltiplicano senza controllo, né indicazioni chiare sui prezzi iniziali: se vogliamo che i negozi fisici continuino a rappresentare un punto di riferimento per i nostri centri urbani occorre agire di conseguenza e attuare rigide normative in tal senso .

Confesercenti sottolinea l’urgenza di un intervento normativo e di vigilanza che includa anche il digitale, per garantire condizioni eque, trasparenti e competitive a beneficio di imprese e consumatori.

