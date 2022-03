Home

Cronaca

Sale a 7.000 euro la taglia per i gatti uccisi e decapitati a Livorno

Cronaca

11 Marzo 2022

Sale a 7.000 euro la taglia per i gatti uccisi e decapitati a Livorno

Gli animalisti di Aidaa aumentano la ricompensa per le informazioni

Livorno (11 marzo 2022)

Aumenta a 7.000 euro la taglia degli animalisti dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente.

Sarà pagata a chi con le proprie informazioni rilasciate alle pubbliche autorità in forma diretta e non anonima e con la successiva testimonianza aiuterà ad individuare e far condannare in via definitiva l’autore o gli autori della strage criminale che nei mesi ha portato alla sparizione e uccisione di diverse decine di gatti.

“Purtroppo ad oggi non ci sono ancora persone indagate per questa vera e propria strage

Il rischio che i gatti possano riprendere a sparire a Livorno dopo la pausa di questi giorni è alto.

Noi – scrivono gli animalisti dell’AIDAA- abbiamo deciso di aumentare la ricompensa.

Allo stesso tempo vogliamo tenere alta l’attenzione attorno a questi mici.

Siamo anche certi -scrivono ancora gli animalisti- che qualcuno conosce la verità e forse a fronte di una ricompensa molto alta si decida a parlare.

E’ vero dovrebbe bastare il senso civico, ma come sappiamo specialmente in questo momento il denaro contante aiuta a sciogliere le lingue anche più reticenti”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin