Home

Cronaca

Aree pubbliche

Salta ancora la pavimentazione di piazza Grande, Perini (Lega): “Questa volta a chi verrà data la colpa?”

Aree pubbliche

7 Dicembre 2022

Salta ancora la pavimentazione di piazza Grande, Perini (Lega): “Questa volta a chi verrà data la colpa?”

Livorno 7 dicembre 2022 – Salta ancora la pavimentazione di piazza Grande, Perini (Lega): “Questa volta a chi verrà data la colpa?”

Purtroppo ancora una volta in piazza Grande è saltata la pavimentazione nella stessa area che era stata riparata. L’intervento del consigliere comunale Perini (Lega):

“Dopo la riparazione fatta fare da Salvetti, la pavimentazione di piazza Grande è nuovamente saltata.

In attesa dei grandiosi lavori, l’Amministrazione comunale aveva tenuto per sette mesi la piazza in condizioni che sembravano post-belliche.

Non era mancato il consueto scarica barile delle responsabilità: prima il Comune ha dato la colpa “al caldo improvviso” (era fine maggio, mica febbraio), poi è diventata colpa di un “errore progettuale” – infine – colpa di chi c’era prima di Salvetti “perché non ha lasciato le pietre di riserva per eventuali sostituzioni”.

Per Salvetti è sempre colpa degli altri. Il primo cittadino, in preda all’imbarazzo per il perdurare della situazione, ebbe anche da scherzare, dicendo che era stato Godzilla a rompere le pietre calpestandole.

Nella zona disastrata fu apposta la sagoma di Godzilla con il cappello da Babbo Natale.

A distanza di 8 mesi dall’intervento, la piazza ha ripresentato lo stesso identico problema.

La pavimentazione è nuovamente saltata.

Questa volta a chi verrà data la colpa? Forse Godzilla è tornato in città? Se c’era un errore di progettazione della piazza, questo doveva essere risolto quando sono intervenuti per la riparazione”

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin