Salta il Rave Party di Ferragosto alla Cala del Leone, interrotta sul nascere la festa non autorizzata

Cronaca

14 Agosto 2022

Salta il Rave Party di Ferragosto alla Cala del Leone, interrotta sul nascere la festa non autorizzata

Cala del Leone (Livorno) 14 agosto 2022 – Salta il Rave Party di Ferragosto alla Cala del Leone, interrotta sul nascere la festa non autorizzata

La Cala del Leone era stata scelta per organizzare un Rave Party con persone da tutta Italia e festeggiare così la sera di Ferragosto però; grazie alle segnalazioni di cittadini e al monitoraggio del tam tam sui social, l’appuntamento alla festa non autorizzata, non è passato inosservato alle forze dell’ordine.

Una volta messa in moto la macchina delle forze dell’ordine; questa mattina intorno alle ore 08.00 è scattato il Blitz che ha visto sul campo gli uomini della polizia, dei carabinieri, della guardia di finanza e della polizia municipale

Le forze dell’ordine hanno intercettato ed identificato circa un centinaio di persone. I giovani sono stati mandati indietro e così si è stroncata sul nascere la festa non autorizzata che si stava già preparando per questa notte

