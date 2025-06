Salta il terzo ritiro estivo dell’umido? Palumbo (FdI): “Tagli sulla raccolta estiva, organico da 3 ritiri a 2”

Home

4 Giugno 2025

“Tagli sui servizi di raccolta: l’organico passa da 3 a 2 volte a settimana. Perché non è stato comunicato?”

Con questa frase il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Alessandro Palumbo “lancia un drammatico” allarme per i cittadini livornesi che si ritroverebbero a suo dire nel periodo più caldo a tenere in casa la spazzatura organica per giorni senza usufruire di quel turno in più del ritiro a cui erano stati da anni abituati.

Il consigliere infatti dichiara:

“Tutti gli anni dal primo giugno al 31 agosto è sempre stato attivato il terzo ritiro dell’organico per le utenze domestiche.

Dal primo giugno di quest’anno il servizio non risulta essere stato attivato (domenica era previsto il ritiro in zona sud ma nessuno è passato). Come mai il servizio non è stato rinnovato?

Dopo il tanto sbandierato (modesto) utile di 145.000€ (il budget 2024 ne stimava quasi il doppio) e le ripetute smentite alle preoccupazioni che i sindacati e le opposizioni hanno portato in Consiglio Comunale, adesso il budget 2025 prevede forse anche tagli ai servizi per i cittadini?

Certo, non è una sorpresa, dati gli propositati aumenti al costo del personale che da tempo vengono contestati al Sindaco e all’Assessore (Simoncini prima e Ferroni ora). Parliamo di 108 dipendenti in più ed un costo del personale cresciuto di quasi 6 milioni di euro dal 2019. Cifre che si ottengono semplicemente confrontando il bilancio consuntivo 2019 con l’ultimo del 2024, recentemente pubblicato.

È del tutto ovvio che avendo alzato a dismisura il costo del personale a tempo indeterminato, adesso, il Comune (attraverso RetiAmbiente), stia cercando di risparmiare sul personale a tempo determinato (che in estate copre le ferie del personale fisso), con conseguenze sui servizi. Il primo impatto è stato il taglio al ritiro dell’organico fino a settembre, ma immagino non sarà l’unico.

Un’altra riflessione: perché Aamps non ha informato la cittadinanza?

È giusto dell’ultimo Consiglio Comunale l’approvazione di una mozione della maggioranza Salvetti (presentata da Livorno Civica) che chiede maggiore trasparenza nei confronti dei cittadini sulle tematiche ambientali, comprese quelle relative alla raccolta differenziata.

Evidentemente questa mozione sarà applicata solo quando ci sarà da fare propaganda, e verranno oscurate invece le cattive notizie, forse sperando che le opposizioni non se ne accorgano”.

A margine di queste dichiarazioni, l’Aamps da noi contattata comunica che stanno lavorando con gli uffici tecnici del comune per vedere di aumentare a tre i passaggi del ritiro dell’umido. Quello che attualmente è lo stato dei fatti è che rispetto agli anni passati gli organi preposti sembrano essere in ritardo con i tempi. Speriamo in una rapido ripristino del ritiro da parte dell’Amministrazione Comunale pungolata anche dalle dichiarazioni dell’opposizione.