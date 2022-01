Salta Tali e Quali Show, Rimandata l’esibizione del livornese Francesco “Lo Zerbo” Zerbino

Home

30 Gennaio 2022

Livorno 30 gennaio 2022

Rimandata l’esibizione del livornese Francesco “Lo Zerbo” Zerbino nel programma di Rai 1 Tali e Quali Show

Il concorrente livornese si sarebbe dovuto esibire nel Boss, Bruce Springsteen

Sarebbe dovuta andare in onda sabato 29 gennaio 2022 alle ore 21.30 circa su Rai 1, la finale del programma tv Tali e Quali

Lo show televisivo in prima serata condotto da Carlo Conti ha lasciato il posto all’elezione del 13° presidente della Repubblica Italiana che ha riconfermato il presidente uscente Sergio Mattarella

Ma quando andrà in onda la finale di Tali e Quali su Rai 1?

Al momento la data della messa in onda dell’attesissima finale del programma tv Tali e Quali non è ancora nota.

La Rai non ha ancora fornito alcuna informazione in merito alla messa in onda dell’ultima puntata del programma di Carlo Conti.

Sicuramente la finale di Tali e Quali non potrà andare in onda il prossimo sabato visto che la programmazione tv della Rai prevede la finale del Festival di Sanremo 2022.

Seguiranno sicuramente altri aggiornamenti in merito alla messa in onda dell’ultima puntata di Tali e Quali.

