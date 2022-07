Home

Saltato il concerto di Irama a Piombino per motivi di salute, ecco quando verrà recuperato

Musica

25 Luglio 2022

Saltato il concerto di Irama a Piombino per motivi di salute, ecco quando verrà recuperato

MUSICA – Piombino (Livorno) 25 giugno 2022

Saltato il concerto di Irama a Piombino: quando verrà recuperato (Di lunedì 25 luglio 2022) Salta il concerto di Irama a Piombino in programma per stasera, lunedì 25 luglio.

L’annuncio ufficiale è arrivato a poche ore dall’orario in cui si sarebbe dovuto svolgere.

Irama non si esibirà a Piombino oggi per motivi di salute.

Lo ha comunicarlo lui stesso ai fan attraverso una storia su Instagram che ha condiviso per scusarsi con tutti coloro che lo stavano aspettando.

“Purtroppo per problemi di salute questa sera non riuscirò a cantare a Piombino”, le parole dell’artista sui social.

“Mi dispiace e mi scuso con tutti coloro che sarebbero venuti perché so quanto voi ci teniate e quando io ci tenga a salire ogni volta sul palco”, ha scritto Irama tra le storie. Poi ha promesso di aggiornare tutti il prima possibile sulla nuova data.

Il concerto di Irama a Piombino, è solo rimandato.

Stasera il cantante non salirà sul palco per problemi di salute ma la sua agenzia ha lavorato già per la riprogrammazione dello spettacolo. La data di recupero nella stessa città è quella del 1° agosto, alla quale i fan potranno accedere con i biglietti già acquistati.

I fan in possesso dei biglietti potranno accedere allo show senza alcuna modifica, chi invece volesse acquistarli potrà farlo su TicketOne e nei punti vendita autorizzati.

Il tour riprenderà, salvo ulteriori comunicazioni, con la data di Benevento in programma per il 29 luglio all’Arena Musa.

