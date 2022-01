Home

29 Gennaio 2022

Salute a Stagno, Marcis: “Non è un tema da silenzio istituzionale”

Collesalvetti (Livorno) 29 gennaio 2022

“La salute dei cittadini dovrebbe essere una priorità assoluta per chi governa il territorio.

Nel dicembre 2021 abbiamo richiesto i dati sanitari aggregati, ovviamente non nominativi, per cercare di realizzare un referto epidemiologico rispetto all’incidenza di mortalità sul territorio di Collesalvetti e, più nello specifico, della frazione di Stagno.

L’amministrazione comunale non ha ad oggi inviato nessun dato e non ha neppure intrapreso un dialogo su questo tipo di questioni.

Stagno ricade in un SIN e ad oggi non siamo andati oltre rispetto ai dati dello studio Sentieri che, seppur importanti, nel rappresentare un quadro sanitario generale non rassicurante per l’intero territorio, hanno il grande limite che non circoscrivono il dato alla sola frazione di Stagno.

Ci preme riportare alla pubblica attenzione questo importante tema, per poter intraprendere una strada di dialogo con gli Enti preposti così da attivare screening puntuali sulla popolazione e studiare in modo accurato la situazione epidemiologica.

Questo non è un tema da silenzio istituzionale, auspichiamo pertanto che ritorni quanto prima all’interno dell’agenda dell’attuale amministrazione”. Lo dichiara Emanuele Marcis di Cittadini in Comune per Collesalvetti

