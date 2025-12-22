Home

22 Dicembre 2025

Livorno 22 dicembre 2025 Salute, cura e prevenzione: Unicoop Firenze e SVS Pubblica Assistenza di Livorno lanciano una partnership con vantaggi riservati ai soci della cooperativa

servizi per la salute e nuovi vantaggi per i soci Unicoop Firenze, nell’ambito dei servizi sanitari, della prevenzione e della cura: queste le novità presentate questo pomeriggio, nell’incontro che si è tenuto nella Sala convegni del Palazzo del Portuale, a Livorno, alla presenza di Daniela Mori, presidente del Consiglio di sorveglianza di Unicoop Firenze, e di Marida Bolognesi, presidente SVS Pubblica Assistenza. All’incontro erano presenti, per la direzione sanitaria del Polo Salute di SVS, Roberto Bigazzi e Francesca Nistri. Nuoviper, nell’ambito dei servizi sanitari, della prevenzione e della cura: queste le novità presentate questo pomeriggio, nell’incontro che si è tenuto nella Sala convegni del, a Livorno, alla presenza di, presidente del Consiglio di sorveglianza di Unicoop Firenze, e di, presidente SVS Pubblica Assistenza. All’incontro erano presenti, per la direzione sanitaria del Polo Salute di SVS,

Dopo le collaborazioni già avviate con Misericordia a Empoli e con Anpas Toscana a Firenze e altri territori, nell’incontro è stata presentata la nuova partnership fra Unicoop Firenze e la SVS Pubblica Assistenza di Livorno, storica società volontaria di soccorso che opera dal 1890 nel settore del soccorso sanitario e dei servizi sociali: un accordo che nasce per garantire prestazioni sanitarie con una scontistica riservata ai soci Unicoop Firenze, insieme a una serie di appuntamenti dedicati alla prevenzione, con pacchetti di check up a tariffe agevolate per i soci. La partnership fra la cooperativa e la SVS è un nuovo modello di collaborazione territoriale sui temi della salute, della prevenzione e del benessere, che sta prendendo forma anche negli altri territori dove opera Unicoop Firenze, con convenzioni che sono già attive o in corso di definizione con i principali soggetti del privato sociale come Misericordia, Anpas Toscana e Croce rossa Italiana che erogano prestazioni sanitarie. In parallelo, nell’ambito del protocollo d’intesa tra Regione Toscana, ISPRO e Unicoop Firenze, proseguirà anche l’impegno della cooperativa per la promozione della salute e della prevenzione, attraverso l’adesione agli screening oncologici, grazie alla presenza dell’Unità mobile ISPRO nei centri Coop.

Le dichiarazioni

«Ho accolto con soddisfazione la notizia della collaborazione tra Unicoop Firenze e Società Volontaria di Soccorso di Livorno. La nuova partnership avrà ricadute importanti sul territorio e sarà un sostegno per i cittadini, soci Unicoop Firenze, che avranno necessità di prestazioni sanitarie. Gli sconti per i soci per cure ambulatoriali, a domicilio e di telemedicina saranno un vantaggio concreto in aiuto alle famiglie e ai singoli cittadini. Il progetto “Insieme per la salute del Territorio” di Unicoop Firenze trova la sua realizzazione anche a Livorno, dopo Empoli e Firenze a dimostrazione del fatto che un valido percorso di collaborazione porta benessere a tutta la comunità», ha dichiarato Luca Salvetti, sindaco di Livorno

«Questa collaborazione nasce da un valore forte che accomuna la nostra cooperativa e SVS Pubblica Assistenza: entrambe sono due organizzazioni a vocazione popolare, che raccolgono molte persone fra i loro associati con delle finalità affini. Noi abbiamo lo scopo di garantire prodotti alle migliori condizioni possibili e di rispondere così ai bisogni delle persone; SVS ha lo stesso scopo nell’ambito dell’assistenza, della cura e dei servizi alla persona. Era un destino quello di incontrarsi per un progetto comune che ci permetterà di garantire ai nostri soci servizi sanitari con particolari sconti e vantaggi. La collaborazione con SVS Pubblica Assistenza, come con altre associazioni in altri territori, è una risposta ai bisogni legati alla salute, alla prevenzione e alla cura di sé che non deve venire meno, anche in un tempo di difficoltà economiche come quello attuale. Per questo, la convenzione con SVS Pubblica Assistenza è per noi una nuova strada da percorrere per arricchire lo scambio mutualistico con i nostri soci, per andare incontro ai bisogni forti che in questo momento la società esprime. Dopo questo primo passo, valuteremo la risposta dei soci e continueremo a lavorare per estendere questo modello anche ad altri territori. In parallelo proseguirà anche il nostro impegno con Regione Toscana e ISPRO, per la promozione della salute e della prevenzione grazie a iniziative, incontri informativi e appuntamenti di screening nei nostri punti vendita», ha dichiarato Daniela Mori, presidente del Consiglio di sorveglianza di Unicoop Firenze

«La salute è un bene primario da tutelare in tanti modi e forme. Lo è ancor di più in un periodo storico di grandi incertezze. Quello che nasce oggi è un nuovo modello di collaborazione tra soggetti che condividono valori ed anche obbiettivi di tenuta sociale, qualità della vita e benessere delle persone. Definirei quindi il progetto tra Unicoop Firenze e SVS un “incontro naturale”. SVS da sempre è parte attiva del servizio pubblico e siamo convinti che il nostro mondo, il terzo settore sanitario impegnato sull’emergenza – urgenza, possa fare molto di più oltre l’indispensabile ambulanza per il nostro sistema e per il bene delle persone. Ringrazio Unicoop Firenze che ha voluto proporci e proporre in altri territori questa “sperimentazione” poiché dal carrello della spesa e dalla capacità di tutelare la salute, si misura molto della qualità di vita di una comunità», ha dichiarato Marida Bolognesi, presidente SVS Pubblica Assistenza di Livorno

La partnership fra Unicoop Firenze e SVS

La mattinata ha visto anche la presentazione della partnership fra Unicoop Firenze e SVS Livorno che, sulla base della convenzione sottoscritta fra le due parti, prenderà il via dal gennaio 2026. L’obiettivo della partnership è garantire vantaggi concreti, con una scontistica riservata ai soci Unicoop Firenze, appuntamenti informativi sulla prevenzione e offerte su pacchetti di check up. Nello specifico, per i soci la convenzione prevede sconti del 10% su tutte le prestazioni sanitarie ambulatoriali, a domicilio e di telemedicina: i soci Unicoop Firenze potranno quindi fruire dello sconto su visite specialistiche, accertamenti strumentali, prelievi e analisi cliniche, diagnostica ecografica, fisioterapia e riabilitazione in sede e domiciliare, medicina sportiva e del lavoro, attività infermieristica, ambulatorio ferite difficili, telemedicina. Ai “pacchetti salute” SVS e ai percorsi diagnostici dedicati alle diverse patologie saranno applicati sconti del 10%. Per i soci sono previsti anche alcuni servizi aggiuntivi come sconti del 10% sul servizio di Telesoccorso, con installazione di apposito apparecchio a domicilio collegato alla centrale operativa SVS h24 per 365 giorni l’anno. La convenzione prevede anche la realizzazione congiunta di appuntamenti di promozione della salute e informazione sanitaria presso i punti vendita Unicoop Firenze, con eventi di prevenzione rivolti a tutta la popolazione e, in particolare, alle fasce più fragili come bambini e anziani. Gli eventi verranno realizzati anche con l’utilizzo di un’unità mobile medica in dotazione alla protezione civile di SVS, allestita con tre ambulatori in contemporanea nei parcheggi dei supermercati di Unicoop Firenze. Tutto ciò nell’ottica di avvicinare sempre più i servizi sanitari e sociosanitari ai cittadini nei luoghi più frequentati o a domicilio così da snellire le attese e contrastare il fenomeno della rinuncia alle cure da parte delle fasce più deboli. Anche alla luce del disagio economico crescente nelle famiglie, la nuova partnership lanciata oggi si configura come un modello che la cooperativa si sta impegnando a replicare in altri territori dove è presente, per dare ai propri soci una risposta concreta a nuovi bisogni legati alla salute come bene comune da tutelare e valorizzare, favorendo l’accesso alle prestazioni sanitarie e la prevenzione, attraverso l’informazione e la partecipazione attiva dei soci e dei cittadini.

Le sedi

I soci Unicoop Firenze potranno usufruire delle prestazioni scontate presso gli ambulatori di SVS POLO SALUTE in Via S. Giovanni 30, sede storica della Pubblica Assistenza, che ha dedicato due piani al Poliambulatorio. Qui sono attive 25 specialistiche con oltre 45 professionisti: medici, infermieri, fisioterapisti, professioni sanitarie con circa 30.000 prestazioni sanitarie durante l’anno. La convenzione si applicherà anche ai servizi erogati durante gli appuntamenti programmati presso i punti vendita Unicoop Firenze.

La SVS Pubblica Assistenza

La SVS è oggi un mondo articolato e ricco di competenze fortemente radicata nel territorio livornese.

La Società Volontaria di Soccorso, per tutti la SVS o per i livornesi “l’Assistenza”, nata nel 1890 da due precedenti Associazioni di Mutuo Soccorso, è una Pubblica Assistenza aderente alla Rete ANPAS, di cui è stata tra i fondatori. Grazie anche al lavoro sviluppato con il POLO SALUTE di SVS Gestione Servizi, oggi può contare su un ampio e consolidato patrimonio di professionalità diversificate nel settore Sanitario, Sociosanitario, Sociale e della Logistica del Trasporto sanitario; una combinazione di competenza e servizi rara da trovare in un soggetto privato, così come nello stesso ambito del privato sociale del cosiddetto Terzo Settore.

Questa rete di esperienza e competenze consente di affrontare sfide complesse e innovative in campo sanitario, non con l’ottica del profitto, ma con quella del benessere della comunità, ponendo particolare attenzione ai bisogni delle persone più fragili. Prova questo il fatto che SVS non distribuisce utili ma, al netto delle spese, reinveste tutto nelle attrezzature ed attività sanitarie per i cittadini.

Ultimo esempio di questa progettualità è stata la nascita del Centro diurno Alzheimer di SVS, nonché tutta l’attività a domicilio attivata per la stimolazione cognitiva e di riabilitazione motoria rivolta alle persone affette da patologie della memoria. SVS è parte da sempre del servizio pubblico con il sistema 118 della Emergenza – Urgenza, e si sente infatti parte attiva e strutturata del servizio pubblico, ma con le flessibilità e la capacità tipica di una struttura privata orientata all’efficienza e all’innovazione. Negli anni è riuscita, infatti, a completare il suo sistema informatico che ha permesso di sviluppare e digitalizzare l’insieme dei servizi prestati nell’ambito sociosanitario, migliorando la qualità e la tracciabilità delle prestazioni e rispondendo alle continue richieste del progresso tecnologico, come le attività di telemedicina. Un ulteriore punto di forza è rappresentato da sempre dalla Centrale Operativa SVS, attiva h24 per 365 giorni all’anno, che grazie ad importanti investimenti in tecnologia e formazione del personale, gestisce in modo integrato aree distinte di servizi, garantendo rapidità, efficienza e continuità di servizio cosi come cruciale è il tema della possibilità di un trasporto attrezzato per quanti ne necessitano per una visita. Il valore storico più grande di SVS Pubblica Assistenza rimangono i suoi volontari ed i servizi di emergenza-urgenza, così come le attività in convenzione con le Istituzioni ed i tanti progetti sociali gratuiti, oppure ad offerta libera, rivolti ai cittadini, che considerano da sempre la SVS un patrimonio della città, che oggi guarda al futuro.