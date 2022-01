Home

Rubriche

Salute e Benessere – Il micriobiota intestinale: ruolo e funzioni

Rubriche

8 Gennaio 2022

Salute e Benessere – Il micriobiota intestinale: ruolo e funzioni

Salute e Benessere – Il micriobiota intestinale: ruolo e funzioni

Cari amici oggi parliamo del microbiota intestinale, un vero e proprio organo accessorio composto da circa 100mila miliardi di batteri appartenenti a specie diverse.

Esatto, hai capito bene…100 mila miliardi

Tant’è che il loro peso è di circa 1/2kg

Si estende a partire dall’intestino tenue, composto da duodeno e intestino tenue mesenteriale fino al colon.

Funzioni del microbiota intestinale

Disgregazione delle sostanze che il nostro sistema non è in grado di smantellare, come le cartilagini e le molecole di cellulosa.

Sintesi di sostanze indispensabili, ad esempio la vitamina K, che svolge un ruolo essenziale nella coagulazione del sangue.

Tali funzioni includono la capacità di assimilare componenti altrimenti indigeribili della nostra dieta, come i polisaccaridi vegetali

La disbiosi

La disbiosi intestinale è una condizione di squilibrio batterico causata da una crescita eccessiva di batteri “cattivi” all’interno dell’intestino, che ne provocano la produzione di sostanze nocive all’equilibrio del benessere

Esami di laboratorio per lo Studio del benessere intestinale

Micro-bioflora (feci)

Micro-disbioflora (feci)

Calprotectina fecale

Zonulina fecale

Elastasi 1 pancreatica

Test genetico microbiota infiammatorio

Test genetico microbiota metabolico

Un aiuto per il nostro microbiota, i Probiotici

Sono microrganismi vivi, per lo più batteri e lieviti, come composizione molto simili a quelli presenti nel nostro tratto gastrointestinale. Favoriscono la vitalità e l’equilibrio del microbiota intestinale

Il movimento che fa bene all’intestino

Una delle specie batteriche presenti nell’intestino si nutre di acido lattico!

Esattamente

L’acido lattico che viene prodotto in seguito ad attività motoria di intensità tale da portare il corpo a produrre acido lattico aiuta la flora batterica intestinale stimolando la produzione di batteri buoni che svolgono funzioni antiinfiammatorie e preventive nei confronti di molte patologie croniche

Vincenzo Sudi, Dottore in scienze delle attività motorie e sportive, divulgatore e Personal Trainer

Facebook > https://www.facebook.com/vincenzosudichinesiologo

Instagram -> https://www.instagram.com/vincenzosudi_chinesiologo

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin