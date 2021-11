Home

Salute e benessere – Il muscolo grande gluteo, funzione e allenamento

19 Novembre 2021

Salute e benessere

il muscolo grande gluteo è il più forte estensore ed extrarotatore dell’anca. Il suo coinvolgimento

diviene di primaria importanza nelle attività come salire le scale, correre e rialzarsi dopo essersi accovacciati.

Il grande gluteo viene efficacemente attivato quando il carico al quale è sottoposto è importante:

ha infatti un ruolo da protagonista in attività nelle quali deve spostare almeno il peso corporeo con il piede che tocca terra (catena cinetica chiusa)

Un ulteriore reclutamento del grande gluteo, oltre che sotto carico come sopracitato, avviene con l’anca in flessione di 90 gradi

Allenare il grande gluteo

Gli esercizi a catena cinetica aperta sono certamente più importanti per allenare il grande gluteo (con piede vincolato) proprio perché solo cosi è possibile sollecitarlo con carichi che siano sensati e che inducano degli adattamenti e miglioramento: Squat e affondi sono due esempi di come il

grande gluteo svolga il suo ruolo di estendere l’anca.

Tuttavia ci sono delle differenze di cui bisogna necessariamente parlare.

Ci sono esercizi che prevedono il picco di contrazione in accorciamento come l’Hip Thrust, e altri che invece prevedono il picco di contrazione in allungamento, come appunto lo squat. Inserisci entrambe queste tipologie di esercizi nella tua routine di allenamento.

Attenzione: il grande gluteo non è semplicemente un muscolo molto in voga da un punto di vista estetico, ha infatti importanti ruoli nella vita di tutti i giorni, nel preservare la postura, nel permettere una camminata adeguata, in tutti quei movimenti che prevedono di alzarsi da terra

Rubrica a cura di:

Vincenzo Sudi, Dottore in scienze delle attività motorie e sportive, divulgatore e Personal Trainer

Facebook > https://www.facebook.com/vincenzosudichinesiologo

Instagram -> https://www.instagram.com/vincenzosudi_chinesiologo

